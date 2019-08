Kevin Bacon oggi - cocainomane e corrotto in «City on a Hill» : Kevin Bacon è figo. Molto. Ha compiuto 61 anni l’8 luglio e il 3 settembre sarà in tv con City on a Hill (Sky Atlantic), la serie prodotta da Ben Affleck e Matt Damon e ambientata in una Boston inizio Anni 90 in cui la giustizia è più marcia della malavita che dovrebbe combattere. Bacon è il peggiore. Sarà un agente dell’Fbi che tira coca, cornifica la moglie, sprizza razzismo e, nella prima puntata, ...

“City on a Hill” - a settembre su Sky la serie tv con Kevin Bacon : Arriva a settembre in esclusiva su Sky "City on a Hill", la serie nata da un'idea del Premio Oscar Ben Affleck, che è anche produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Creata dalla mente di Chuck MacLean, la serie racconta la Boston dei primi anni '90: nella capitale del Massachusetts non c'è giustizia, corruzione e razzismo hanno corroso la polizia. Nel cast un eccezionale Kevin Bacon, alias Jackie Rohr, veterano della Fbi, corrotto ma ...

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon e Aldis Hodge il trailer : Il racconto del miracolo di Boston – il Boston Miracle – che cambiò il volto della città nella serie City on a Hill. Lo show nato da un’idea di Ben Affleck che l’ha prodotta insieme all’amico Matt Damon vede insieme nel cast due nomi d’eccezione: Kevin Bacon (The Following), vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, protagonista della serie insieme ad Aldis Hodge (Leverage). City on a Hill, ...

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic : City On a Hill, dal 3 settembre su Sky Atlantic arriva il noir di Showtime con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Trailer (ITA) E’ il 3 settembre il giorno scelto da Sky Atlantic per il debutto di City on a Hill in Italia, la serie nata da un’idea del Premio Oscar Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi molto noti al publico: Kevin Bacon (The Following), protagonista della serie ...