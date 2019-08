I Pixel 4 saranno la svolta di Google | 6 GB di RAM | Smooth Display | DSLR e tanto altro

Google si è arresa : Pixel Slate non avrà un successore - basta tablet; ci saranno nuovi laptop : Secondo Business Insider e Computer World, Google non lancerà un successore del tablet Pixel Slate dello scorso anno, ma si concentrerà su dispositivi laptop tradizionali come Google Pixelbook. Nel frattempo, Hangouts On Air verrà chiuso entro la fine dell'anno. L'articolo Google si è arresa: Pixel Slate non avrà un successore, basta tablet; ci saranno nuovi laptop proviene da TuttoAndroid.