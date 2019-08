CorMez | Il Napoli su Everton | clausola da 80 milioni ma potrebbero bastarne 40-50

CorMez : Il mercato del Napoli è legato a Pogba. Lo United torna alla carica per Koulibaly : Il mercato del Napoli s’intreccia con il destino di Paul Pogba, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il centrocampista francese è l’obiettivo del Real Madrid, che è pronto ad investire tra i 140 e i 150 milioni. Dopo l’infortunio di Asensio, Florentino Perez sta pensando di trattenere James Rodriguez a Madrid, ma intanto valuta “se acquistare un sostituto di Asensio o concretizzare l’assalto per Pogba”. Mendes non è ...

CorMez : il Napoli si fa avanti per Gosens. Ma con l’Atalanta c’è una distanza di 8 milioni : Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si è fatto avanti con l’Atalanta per il terzino sinistro Gosens e per il centrocampista De Roon, entrambi seguiti dall’agenzia Seg. Non c’è però accordo un accordo sulla valutazione dei due calciatori. l’Atalanta, scrive il quotidiano, ha assunto una posizione piuttosto rigida perché il Napoli non ha ancora fatto offerte ufficiali nelle trattative finora intercorse tra le due ...

Sul CorMez la crescita del Napoli - dagli ingaggi ai diritti di immagine : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’anima del mercato del Napoli è costituita dall’idea di formare “coppie da sogno”. Una di queste è già realtà ed è quella che affianca, in difesa, Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly. Il contratto del greco è stato depositato in Lega. Appena avrà completato le visite mediche arriverà l’annuncio ufficiale via Twitter. Manolas dovrebbe arrivare a Milano tra il 12 e il 13 luglio. Il suo ...

Per il CorMez c’è un’altra idea dal Real. Il Napoli pensa a Sergio Reguilon : Con Mario Rui che piace tanto al Milan, intenzionato ad acquistarlo dopo aver realizzato qualche cessione, il Napoli pensa a un altro terzino sinistro. Un’idea, scrive il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe essere quella di Sergio Reguilon, del Real Madrid. Classe ’96, nazionale Under 21, nella scorsa stagione ha totalizzato 18 presenze. L’asse Napoli-Real Madrid, questa estate, sembra essere parecchio affollato. L'articolo Per ...

CorMez : Manolas gradirebbe Napoli ma c’è la concorrenza della Juve di Sarri : Nella corsa alla sostituzione di Albiol in partenza per Villareal, è emerso anche il nome di Manolas. Anche di lui si è parlato nei colloqui intercorsi negli ultimi giorni con Mino Raiola, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il difensore della Roma ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro e il club giallorosso ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine mese. Non basta la cessione di Dzeko all’Inter. Manolas, da parte sua, ha ...

CorMez : Il Napoli rilancia per Lozano. Offerta tra i 40 e i 50 milioni al Psv : Che ad Ancelotti piaccia Hirving Lozano è ormai cosa appurata. E’ il messicano il primo obiettivo del Napoli, perché il mister si innamorò di lui, calcisticamente parlando, quando commentò i Mondiali di Russia per la tv messicana e lo vide segnare alla Germania. In questa stagione, poi, Lozano con il Psv Eindhoven ha segnato 21 gol e prodotto 12 assist e l’amore è aumentato. De Laurentiis vuole accontentare il mister, come dimostra ...

CorMez : Il Napoli dice no all’Inter. : Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul mercato in entrata e uscita del Napoli. Questione Icardi. De Laurentiis lo ha cercato più volte, già nel 2016. All’epoca non se ne fece nulla e il presidente qualche mese fa si è mosso di nuovo. Ci sono stati contatti con Wanda per sondare la disponibilità del marito, ma Maurito ha espresso il desiderio di restare all’Inter. L’Inter, però, non sembra averlo tra i suoi piani futuri, ...