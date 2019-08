Clima | l’esperto | “Non è un cambiamento climatico epocale | difficile quantificare la

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’Italia sta vivendo un’estate in parte funestata dal maltempo estremo, in parte piegata da un gran caldo, che spesso supera quota +40°C. E mentre il Nord in queste ore si ritrova in ginocchio per nubifragi e grandinate, soprattutto nel lecchese e a Bolzano, il Sud soffoca con temperature elevatissime già in mattinata, come i +36°C di Palermo e i +35°C di Bari e Foggia. Ormai si parla sempre più di emergenzatica. Ecco cosa ne pensa il Prof. Franco Prodi,tologo di fama internazionale, in un’intervista a Quotidiano.net. “Queste sensazioni sono ancorate alla memoria personale di ciascuno di noi sulla quale non possiamo fare affidamento. A livello scientifico, studiando i dati e confrontando le medie su base trentennale, viene confermato un aumento della temperatura dell’aria più accentuato a partire dal 1970. Il riscaldamento comporta una maggiore concentrazione di vapore ...