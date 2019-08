Calciomercato | indizi clamorosi su Modric | James e Dzeko | le ultime su Milan | Napoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti:, Under, Kluivert, Antonucci. Presente l’attaccante Edin, segno che la trattativa con l’Inter è in una fase di stallo. Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, per la gara di stasera contro il Salisburgo non ha convocatoRodriguez, Gareth Bale e Luka, i calciatori sono al centro del mercato. In particolare il colombiano è seguito sempre daldi Ancelotti; il croato è il sogno del. Lo stessoha messo un like sul web a un ...

