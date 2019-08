Cassonetto lanciato sulla spiaggia colpisce un bimbo | 17enne confessa | è stata una bravata

Bergeggi - fermato un 17enne : è lui che ha lanciato il Cassonetto : È un ragazzo di 17 anni il responsabile del lancio del cassonetto che a Bergeggi ha colpito al volto un dodicenne francese, mentre dormiva in tenda con la sua famiglia. fermato dai carabinieri, il ragazzo, che all’inizio aveva negato di essere coinvolto nell’accaduto, ha confessato di «non sapere che sotto c’erano persone» e pensava che il cassonetto «finisse direttamente in mare». Agli inquirenti il 17enne ha spiegato di ...

Bergeggi - fermato uno studente 17enne : è lui che ha lanciato il Cassonetto : È uno studente 17enne il responsabile del ferimento del ragazzino francese di 12 anni colpito al volto da un cassonetto gettato dalla strada sovrastante la spiaggia di Bergeggi (Savona) nella...

17enne confessa di aver lanciato il Cassonetto che ha colpito un ragazzo in spiaggia a Savona : Ha confessato ai carabinieri di Savona il ragazzo di 17 anni che ha tirato un bidone della spazzatura dalla strada sulla spiaggia di Bergeggi colpendo al volto un ragazzino francese di 12 anni che dormiva in tenda. Ai carabinieri ha spiegato di “non sapere che sotto c’erano delle persone” era anzi convinto di “lanciarlo direttamente in mare”.“Si è detto molto dispiaciuto”, ha detto il comandante ...

Cassonetto lanciato contro bambino - confessa un 17enne : «Pensavo finisse in mare» : Il ragazzo che ha ridotto un 12enne in fin di vita si trovava all’uscita della discoteca La Kava. «Non sapevo che sotto ci fossero delle persone» ha detto ai carabinieri

Savona - Cassonetto lanciato dalla scogliera : confessa un 17enne. Ai carabinieri ha detto : “Non sapevo che sotto c’erano persone” : Un ragazzo di 17 anni ha confessato. È stato lui a gettare un cassonetto dalla strada sovrastante la spiaggia di Bergeggi, nel Savonese, nella notte tra venerdì e sabato. Quel cassonetto ha colpito al volto un ragazzino francese di 12 anni che si trova ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova: ha subito un grave trauma cranico facciale. Ai carabinieri della Compagnia di Savona ha spiegato di “non sapere che ...

Cassonetto lanciato contro bambino in Liguria - ha 17 anni il presunto responsabile : I carabinieri sarebbero arrivati a lui dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal luogo in cui è stato ferito il ragazzino

Ragazzo di 12 anni colpito da Cassonetto lanciato sulla spiaggia da 20 metri : è grave : Un Ragazzo francese di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia

Bergeggi - ragazzo colpito da Cassonetto lanciato dalla strada : è in gravi condizioni : Un ragazzo francese di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia

Ragazzino colpito da un Cassonetto lanciato sulla spiaggia : ricoverato per una frattura alla mandibola : Un giovane turista di 12 anni, di origini francesi, è stato colpito la notte scorsa da un cassonetto di metallo lanciato dall’Aurelia sulla spiaggia in Liguria, nella zona del Savonese, dove si trovava con la famiglia per una vacanza. Il bidone, lanciato da circa una ventina di metri di altezza, è finito sulla tenda dove erano alloggiati per la notte: il Ragazzino ora si trova ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova con una ...

Ragazzo colpito da Cassonetto lanciato sulla spiaggia da 20 metri : è grave : Un Ragazzo francese di 12 anni in vacanza in Liguria con la famiglia è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da venti metri di altezza sulla spiaggia

Savona - Savona - 12enne colpito in spiaggia a Bergeggi da Cassonetto lanciato da scogliera : è grave. Il padre : “Chi ha visto denunci” : Un ragazzino francese di 12 anni la scorsa notte è stato colpito da un bidone dell’immondizia lanciato da 20 metri di altezza verso la spiaggia di Bergeggi, in provincia di Savona. Il piccolo, in gravi condizioni, stava dormendo in tenda insieme ai genitori, quando in piena notte è stato centrato dal cassonetto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, il 12enne è ricoverato in prognosi riservata in terapia ...