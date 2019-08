Calabria | operai precipitano con l' auto in un dirupo | due morti e quattro feriti

Calabria - operaio travolto sull'autostrada : non è nota la gravità delle ferite riportate : Poche ore fa, in Calabria, un operaio che stava lavorando sull'autostrada A2 del Mediterraneo, è stato travolto da un veicolo ed è rimasto gravemente ferito. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute ...