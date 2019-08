Sicurezza | dl bis | no navi in mare italiano | più pene per ordine pubblico Scheda 3

Il M5s si piega subito : il Sicurezza-bis è legge. Salvini - trionfo totale : a caldo - esulta cosi : "Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle Forze dell’Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria". Così Matteo Salvini esulta. Il governo incassa la fiducia sul decreto Sicurezza Bis con 160 sì, 57

Decreto Sicurezza bis - la disumanità è diventata legge : Il secondo Decreto Sicurezza voluto da Salvini è legge. Un testo vergognoso, che ha come unico obiettivo quello di dimostrare ai 5 Stelle e al mondo quanto il ministro dell’Interno possa tirare la corda, quanto possa farsi beffa degli obblighi internazionali di soccorso in mare, quanto possa irridere il diritto internazionale e la coerenza costituzionale. Fin dalla forma della nuova normativa: la decretazione basata sui requisiti di necessità e ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine pubblico/Scheda (4) : (AdnKronos) – Viene ampliato l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosidetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus.RISORSE A FORZE ordine E ASSUNZIONI PER ESECUZIONI pene- Previste più risorse per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco e personale del ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine pubblico/Scheda : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge Sicurezza ...

Sicurezza bis - sì del Senato : è legge - 160 voti favorevoli. Salvini : «Grazie italiani e beata vergine» : ?Sicurezza bis, sì del Senato con 160 voti alla fiducia, 57 voti contrari e 21 astenuti, e il decreto già approvato dalla Camera diventa legge. Il vicepremier...

Il governo ottiene la fiducia al Senato : il decreto Sicurezza bis è legge : Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis. I voti a favore sono 160, i voti contrari 57 e 21 gli astenuti. Con il voto favorevole alla fiducia viene approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis, che diventa legge. I presenti erano 289, e la maggioranza richiesta era di 109. "Il decreto sicurezza, più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e ...

Dl Sicurezza bis - Senato : sì a fiducia : 20.35 Il decreto Sicurezza bis è legge. Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto su cui il governo ha posto la fiducia con 160 voti favorevoli, 57 i voti contrari e 21 gli astenuti. Cinque i dissidenti M5s che sono risultati assenti al voto. FdI, come annunciato, si è astenuta mentre FI non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238,la maggioranza richiesta era di 109

Decreto Sicurezza bis è legge : il governo tiene al Senato e passa la prova della fiducia : La crisi di governo sembra scongiurata. Il Decreto sicurezza Bis è stato approvato al Senato con voti 160 favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Alla fine è rientrato il malumore del Movimento 5 Stelle: i 'dissidenti' hanno deciso di non presentarsi in Aula. Al contrario, i Senatori di Forza Italia hanno deciso di dichiarare il loro 'non voto' ma rimanendo in Aula.Continua a leggere

Sicurezza bis - Salvini : “Bel regalo nel giorno del compleanno della Madonna. Chi è stato a Medjugorje lo sa” : “Chi è stato a Medjugorje lo sa, oggi è 5 agosto, il compleanno della Vergine Maria e mi fa piacere che oggi faccia un bel regalo all’Italia. Con il decreto ci saranno meno Carola (Rackete, ndr) e più Oriana Fallaci”. Come se non bastassero le accuse già ricevute in passato per i rosari sbandierati ai comizi, così Matteo Salvini commenta in Senato il voto di fiducia decisivo sul decreto Sicurezza bis. Per poi rivendicare: ...

Dl Sicurezza bis - De Falco : “Non potrei guardare miei figli se votassi condanna a morte bambini” : Gregorio De Falco, senatore ex M5s, lancia una nuova critica al decreto sicurezza bis: "Non riuscirei più a guardare negli occhi i miei figli se un mio voto, un mio atteggiamento, un mio ‘click’, decretasse, consapevolmente, di condannare alla morte altri bambini, con i loro stessi occhi, ma colpevoli solamente di non avere un posto sicuro dove stare".Continua a leggere

Maximulte e sequestro navi - tutte le novità del dl Sicurezza bis : Multe da 150 mila a 1 milione di euro per il comandante della nave viola il divieto di ingresso nel mare territoriale, arresto in flagranza del capitano se non si ferma di fronte allo stop e confisca dell`imbarcazione. Sono le novità introdotte dal decreto Sicurezza bis che il Senato si avvia ad approvare in via definitiva con il voto di fiducia al Governo. Il provvedimento si compone di diciotto articoli, suddivisi in due parti: la prima ...