Ragazza rapita | picchiata e stuprata per 3 giorni dall’ex Arrestato 30enne

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – Una storia terribile,di violenza e di paura tra Siena, Foligno e Roma. Una donna italiana, di 28 anni, madre di due figli, e’ stata costretta con la forza a seguire il suo ex, un albanese di 30 anni, con precedenti di Polizia, da Siena fino a Foligno. Qui e’ stata segregata in un appartamento e obbligata per tre lunghia subire le violenze sessuali del suo aguzzino, irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia. Le violenze si sono protratte da mercoledi’ 31 luglio scorso fino al pomeriggio del venerdi’ successivo, quando, approfittando di un viaggio a Roma, dove era stata costretta a seguire il suo carceriere, la malcapitata, condotta presso il centro outlet di Castel Romano, ha trovato la forza di gettarsi dalla vettura. Accortasi della presenza di numerose persone che in quel momento ...

