Groenlandia | ghiaccio si scioglie troppo velocemente | a luglio persi 197 mld di tonnellate

Riscaldamento globale - ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

Un vortice di ghiaccio nel Mare di Irminger : la FOTO al largo della Groenlandia dallo spazio : La missione Copernicus Sentinel-2 ci mostra un vortice di ghiaccio marino al largo della costa orientale della Groenlandia, nel Mare di Irminger, che si trova appena a sud dello Stretto di Danimarca tra Groenlandia e Islanda. In questa immagine, acquisita il 9 giugno 2019, piccoli frammenti di ghiaccio marino, noti come banchi di ghiaccio galleggianti, seguono le correnti oceaniche sottostanti, dando luogo ad una formazione simile ad un grande ...

Groenlandia : il ghiaccio si scioglie - i cani da slitta corrono sull’acqua. Ecco la FOTO virale : E’ virale sul web una FOTO che ritrae una spedizione di cani con slitte che corrono a tutta velocità sull’acqua invece che sul ghiaccio, nel nordest della Groenlandia. L’immagine è stata catturata il 13 giugno da gruppi di ricercatori impegnati in una missione di recupero di attrezzature: con i cani da slitta hanno attraversato fiordi parzialmente fusi. Gli Husky hanno le zampe immerse nell’acqua, come una sorta di un ...

Caldo record in Groenlandia : 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio sciolti in un solo giorno : In un solo giorno in Groenlandia si sono sciolti 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio, uno dei valori più elevati mai registrati. Secondo gli scienziati il 2019 rischia di essere peggiore del 2012, l'anno in cui si verificò la perdita maggiore. I satelliti hanno anche rilevato la più bassa copertura di ghiaccio di sempre nell'Oceano Artico relativa al mese di giugno.

