Tampona scooter, un morto e un ferito

Due ragazzi a bordo di un motorino sono stati travolti da un'auto, all'uscita da una discoteca:uno èe un altro èin modo gravissimo. E' accaduto ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco. Il giovaneaveva 21 anni, l'altro 18. L'uomo che li ha investiti ha 33 anni. Sembra che in precedenza i tre avessero avuto una lite. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso:dapprima fuggito si è poi presentato alla polizia dicendo di essere il responsabile dell'incidente.(Di domenica 4 agosto 2019)

