Ragazza è ossessionata dalla benzina ne beve un bicchiere a giorno perché per lei è come

Fonte : baritalianews

(Di domenica 4 agosto 2019) Unadi soli 20 anni sembra essere. Lache si chiama Shannon ha raccontato la sua ossessione durante una puntata di Real Time. La giovane ha detto che ogniun pò di. Se unnon riesce a farlo si sente male. La 20 enne ha rivelato che nella sua borsa ha sempre una bottiglietta piena di. Per lei lafa l’effetto della camomilla. Ogni, prima di andare a letto, deve bere undiche funge da tranquillante. Laha raccontato che sa che lale fa male tanto da avere continui giramenti di testa e forti bruciori di stomaco ma non può fermarsi. Per la ventenne carburante è una vera e propria droga. Laè in cura da una psicologa che le ha detto che l’ossessione dellale è nata subito dopo aver provato il dolore immenso dopo la separazione della ...

memixstark : @rvosecat eh si, poi ho visto per caso che hai fatto dei complimenti ad una ragazza con l’icon di ted.. io sono OSSESSIONATA da HIMYM - forgetfulpvixie : Comunque, qualche giorno fa una ragazza mi ha consigliato di leggere Hooky su Webtoon, solo che non ricordo come si… -