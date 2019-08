Niccolò Campriani sta insegnando a sparare a tre rifugiati per portarli ai Giochi

Fonte : agi

(Di domenica 4 agosto 2019) Bologna-Tokyo. Prendi un nugolo di, gente senza più una terra e una lingua, e promuovili in appena un anno nella nazionale olimpica speciale istituita dal Cio (il Comitato Internazionale Olimpico). Una scommessa con se stesso, col suo sport, con la vita: solo una leva formidabile poteva convincere quella mente fina diCampriani e riportarlo dopo tre anni al poligono di tiro a segno, rimettendo nel mirino i, dopo il terzo oro olimpico che ha centrato nella carabina dai 50 metri tre posizioni. Solo l'impresa dei “Magnifici tre” poteva caratterizzare il docu-film “Taking Refugee: target Tokyo 2020” del canale olimpico. Con partenza da Bologna, Italia, i primi rudimenti della disciplina, i primi segreti, i primi spari. A Rio 2016, Campriani, animo e radici fiorentine, aveva bruciato le ultime cartucce nervose, ed aveva attaccato il fucile al chiodo. ...

