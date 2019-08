Di Battista su Salvini | ' Non me ne frega nulla dei cocktail | si ubriacasse il sabato sera'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Che il matrimonio tra Lega e Movimento Cinque Stelle sarebbe potuto essere complicato lo si sapeva fin dall'inizio. Nella fase iniziale, tuttavia, non sono mancate le fasi in cui I due partiti, pur nella loro profonda eterogeneità, hanno vissuto UN rapporto fondamentalmente sereno. Anche in quel periodo, però, ogni tanto qualche fulmine squarciava l'atmosfera. Eventi che spesso dipendevano da personaggi che non hanno mai avuto un feeling particolarmente positivo con la Lega e con. Tra loro c'è sicuramente Alessandro Diche, nelle ultime ore, è tornato ad attaccare il vicepremier leghista. Pur non rivestendo una carica governativa o all'interno del movimento grillino, la sua resta comunque una voce particolarmente influente. Le sue ultime dichiarazioni sono arrivate a margine della presentazione del suo ultimo libro Politicamente Scorretto al Festival La Versiliana. Per ...

fattoquotidiano : Di Battista: “Salvini? Non capisco perché mi attacchi sul personale, si ubriacasse” - repubblica : Di Battista sul caso Lo Muzio: 'Indigna il comportamento Salvini con la stampa' [news aggiornata alle 22:26] - AleSalvi12 : RT @davidallegranti: [Dice Dibba che non gli piace il modo in cui Salvini si rivolge ai giornalisti] – Di Battista: 'Pennivendoli puttane'… -