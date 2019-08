Cosa sappiamo dell’attentatore di El Paso

Cosa sappiamo (finora) su «The New Pope» di Paolo Sorrentino : The New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeThe New PopeI numeri sono da capogiro: 140 attori, 9mila comparse, 5mila costumi, 450 fra cappelli e papaline e oltre 300 fra croci e anelli preziosi. The New Pope, la nuova serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino, non bada a spese e, grazie alla scenografa Ludovica Ferrario e a tutte le maestranze coinvolte nel progetto, ricrea i ...