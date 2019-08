Colpito da un cassonetto mentre dorme in tenda in Liguria | dodicenne francese è grave

Un 12enne è stato Colpito in spiaggia da un cassonetto. È grave : Un ragazzino francese di 12 anni, in vacanza in Liguria con la famiglia, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato colpito da un cassonetto, gettato venerdì notte da un'altezza di venti metri sulla spiaggia in cui dormiva. Il dodicenne si trovava con la famiglia in campeggio a Bergeggi, nel savonese. La direzione sanitaria dell'ospedale ha fatto sapere che il paziente ha un grave trauma cervico ...

