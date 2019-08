Call of Duty | Modern Warfare | nessun piano per includere una modalità Battle Royale

Call of Duty : Modern Warfare supporterà mouse e tastiera su PS4 e Xbox One : Infinity Ward ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare, per la prima volta nella storia della serie, supporterà mouse e tastiera anche su console.Questa novità indubbiamente va a braccetto con l'introduzione del crossplay tra PC, PS4 e Xbox One che permetterà dunque a tutti i giocatori di scontrarsi con utenti provenienti da qualsiasi piattaforma. In ogni caso, se preferite utilizzare il controller non sarete in svantaggio: il gioco ...

Call of Duty Modern Warfare : una delle mappe potrà contenere un massimo di 100 giocatori : Il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare, riceverà una nuova mappa che riuscirà a contenere 100 giocatori senza però cadere nel solito stereotipo del Battle Royale.Modern Warfare avrà una nuova tecnologia e lo studio di sviluppo afferma che il titolo riesce a gestire senza problemi le modalità di gioco che presentano un grande numero di giocatori. Per trovare un equilibrio tra qualità e prestazione, Infinity Ward ...

Il cross-play di Call of Duty : Modern Warfare sarà deciso in base ai controlli utilizzati : Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, ha spiegato come il gioco gestirà il cross-play.Il cross-play è una delle più grandi caratteristiche di Call of Duty: Modern Warfare, ma i fan sono stati dubbiosi sin da quando il titolo è stato annunciato per la prima volta a maggio.All'evento di rivelazione del multiplayer di Modern Warfare questa settimana, tuttavia, Infinity Ward ha spiegato che il gioco deciderà le lobby in base ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare si mostra in alcuni video gameplay : Ieri, 1 agosto, il mondo ha finalmente potuto vedere cosa ha preparato negli ultimi 3 anni Infinity Ward per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare. DualShockers ha avuto la possibilità di volare a Los Angeles e vedere tutto ciò che il titolo ha da offrire. Il sito ha pubblicato vari video gameplay dove si possono vedere in azione una serie di diverse modalità.C'è del materiale per gli amanti dei Team Deathmatch e della modalità ...

Call of Duty Modern Warfare : il fosforo bianco tra le killstreak? Infinity Ward risponde alle critiche : Tra le novità di Call of Duty: Modern Warfare, c'è sicuramente il ritorno delle killstreak. Tuttavia alcuni hanno storto il naso, per quanto riguarda una particolare ricompensa. Stiamo parlando della sostanza chimica fosforo bianco.Il fosforo bianco viene utilizzato per creare cortine di fumo, ma è il suo effetto incendiario ad essere nel mirino. Questa sostanza in Modern Warfare provoca entrambi gli effetti: nascondersi dai nemici e causare ...

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare getta la maschera : primo trailer e tutte le novità ufficiali : La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare non ha più segreti. Come promesso, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti mostrato alla stampa di settore e a tutti gli appassionati il multiplayer della prossima incarnazione della celebre saga FPS, quella più giocata dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un primo trailer altamente spettacolare, in cui azione al cardiopalma, proiettili ...

Call of Duty Modern Warfare : BETA e Dark Edition : Nella giornata di ieri Activision ha svelato il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, quest’oggi vogliamo condividere con voi tutti i dettagli sulla Dark Edition e la BETA. Call of Duty Modern Warfare: La Dark Edition La Dark Edition di Call of Duty Modern Warfare include al suo interno svariati contenuti tra cui un visore notturno “realmente funzionante”, il quale vi permetterà di vedere di notte ...

Call of Duty Modern Warfare : Presentato il Multiplayer definitivo : Oggi, Activision e Infinity Ward hanno svelato il nuovissimo universo della modalità Multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare a tutti i giocatori con un emozionante trailer. Previsto per l’uscita in tutto il mondo il 25 Ottobre, Call of Duty: Modern Warfare riunirà i fan dell’azione in prima persona, i fan di Call of Duty e i gamers da ogni parte del mondo nel Multiplayer definitivo. I primi dettagli ...

Call of Duty : Modern Warfare - prova : C'eravamo tanto amati. Bastano poche parole a definere efficacemente quello che chi vi scrive prova nei confronti della longeva serie di sparatutto Call of Duty, uno dei franchise videoludici più noti al mondo che a cavallo tra il 2007 e il 2011 riuscì a conquistarsi un posto speciale nel cuore di milioni di videogiocatori. In quegli anni arrivarono sul mercato il primo Black Ops e i videogiochi della trilogia Modern Warfare, tre titoli grazie ...

Call of Duty Modern Warfare supporterà il cross-play su tutte le piattaforme : Activision rivelerà il multiplayer dell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare solo questa sera, ma alcuni dettagli sono già trapelati online. Ad esempio sembra che il gioco supporterà il cross-play su tutte le piattaforme su cui sarà pubblicato.Durante l'evento stampa tenutosi questo pomeriggio, i giocatori hanno potuto infatti giocare insieme su tutte le piattaforme, inoltre la versione Xbox One supporterà mouse e tastiera mentre la versione ...

Alle 19 seguite con noi il reveal del multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare e scoprite le nostre impressioni dopo la prima prova con mano : Questa sera ci troviamo di fronte a una diretta molto succosa perché non solo seguiremo insieme il reveal del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare organizzato da Activision ma vi sveleremo anche le nostre prime impressioni dopo un approfondito provato in prima persona.Alle 19 commenteremo insieme gli annunci riguardanti il nuovo attesissimo capitolo dell'acclamata serie FPS ma a corredo sveleremo anche molti dettagli e impressioni grazie ...

Call of Duty Modern Warfare : la presentazione del nuovo multiplayer sarà domani : Come avrete avuto modo di vedere nella giornata di ieri con il Tweet di Call of Duty Italia, a partire dalle 19:00 di domani, giovedì 1 agosto, Activision svelerà il nuovo multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare attraverso un evento dedicato che sarà possibile seguire sul canale Twitch.tv/CallofDuty.Riportiamo di seguito il programma della serata, nel caso voleste condividerlo con gli amici o seguire la diretta per non perdervi tutte le ...

Le killstreak torneranno in Call of Duty : Modern Warfare : Per diversi anni i giocatori di Call of Duty sono stati costretti a usare le scorestreak durante le loro partite in multiplayer. Ebbene, con Call of Duty: Modern Warfare ci sarà un ritorno al passato, poiché lo sviluppatore Infinity Ward ha confermato che killstreaks faranno finalmente il loro ritorno quando il gioco arriverà sugli scaffali questo ottobre.La notizia è stata annunciata direttamente dall'account Twitter ufficiale di Call of Duty. ...

Call of Duty Modern Warfare pronto a stravolgere il Battle Royale? : Call of Duty Modern Warfare è ormai prossimo al reveal ufficiale di numerosi dettagli di gameplay. Il nuovo capitolo della serie sparatutto targata Activision, curata in questo frangente specifico dai ragazzi di Infinity Ward, si appresta a mostrare tutto quanto concerne l'ambito multiplayer nella giornata del primo agosto, e ovviamente gli occhi di tutti i fan della serie non potranno non essere puntati sulla modalità Battle Royale a lungo ...