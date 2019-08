Amadeus | Sarò un playmaker per fare canestro sul palco dell' Ariston

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Laura Rio Il presentatore vuole un «Sanremo corale». Fiorello? «Per lui porte aperte» Quando ha ricevuto la notizia l'altro ieri mattina era in un parco di Madrid e stava noleggiando un monopattino con suo figlio Josè. In vacanza con la moglie Giovanna e l'altra figlia Alice. Anche un po' deluso per non aver ricevuto ancora quella chiamata. «Quando ho visto sul telefono - racconta- il numero di Salini ho pensato che ce l'avevamo fatta». E, infatti, l'amministratore delegatoa Rai gli ha proposto di condurre Sanremo e di esserne anche direttore artistico. Una designazione che ci si aspettava da settimane e l'attesa aveva provocato un po' di stupore tra gli addetti ai lavori. Comunque ora è felice, ma non si scompone: sta già pensando a come imbastire questo Festival che facendo cifra tonda, 70 anni, sarà ancora più importante. Dunque,, ti è venuto un ...

Peppe_FN : Su una cosa sarò contrario: Il ritorno della serata cover che spezza completamente ritmo alla gara 'regalando' un a… -