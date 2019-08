Viene lasciato dalla sua fidanzata e per vendetta le spedisce a casa un pitone vivo

Fonte : baritalianews

(Di sabato 3 agosto 2019) Un uomo di 37 anni sarà processato per il reato di stalking dopo aver più volte molestato la sua ex. La ragazza ha deciso di denunciare il suo uomo dopo che si è vista recapitare aun pacco spedito proprio dall’ex fidanzato. La ragazza ha capito che quel pacco potesse contenere qualcosa di molto pericoloso e ha chiamato le forze dell’ordine che dopo pochi minuti sono arrivate sul posto. Passato ai raggi X, la polizia ha potuto constatare che nel pacco era raggomitolato su se stesso un enorme. Accanto al pericolosissimo serpente c’era anche un messaggio che conteneva frasi molto inquietanti scritte sempre dall’ex fidanzato. La donna, subito dopo l’ultima minaccia, ha deciso di denunciare l’uomo. La ragazza ha raccontato agli investigatori che negli ultimi mesi ha ricevuto continue minacce inviate via mail , con lettere cartacee e con ...

