Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati da redazione in studio Roberta Frascarelli riacutizzarsi dell’attenzione nella battaglia commerciale per Stati Uniti e Cina è costata oltre 14 miliardi di euro a Piazza Affari a tanto ammonta la capitalizzazione bruciata a Milano per il calo del 2,27% registrato dell’indice a 22962 punti la cifra andata in supera i 15 miliardi di euro se ti considera sull’intera capitalizzazione del ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pogba out col Milan - bianconeri attenti - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Paul Pogba non convocato per l'amichevole col Milan, bianconeri attenti agli sviluppi, ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 Ei 22 anni tutti residenti nel Modenese che erano alla ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ma il tempo è sciopero dei casellanti incombono sul esodo estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso Soprattutto domenica alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli Pioggia e vento e temporali hanno investito ieri ...

Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio un nuovo patto europeo su migranti e asilo lo annuncia la presidente della commissione europea von der leyen nell’incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi vogliamo procedura efficace efficienti ma anche umane occorre rivedere il concetto di ripartizione degli oneri ma garantita la solidarietà ma non è mai unilaterale nulla di ...

Calciomercato Roma News / I giallorossi insistono per Suso ma... - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News: lo spagnolo Suso resta un obiettivo, spunta anche il nome di Mertens dal Napoli, Ultime notizie,

Calciomercato Inter News / 'Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News: dall'arrivo di Kinkoue all'addio di Nainggolan, per Lukaku ormai sembrano esserci poche chances, Ultime Notizie,.

Scuola - concorso straordinario e PAS Ultime Notizie : non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci chiaro’ : Inizia ad emergere la preoccupazione in merito al decreto legge che dovrebbe sancire l’avvio per il PAS (Percorso Abilitante Speciale) e per il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio. Ieri vi abbiamo riportato le parole della segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, con l’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché vengano rispettati i termini dell’intesa ...

Calciomercato Napoli News/ 'Icardi? Non basterà...'. Lozano è vicino - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News: Giordano sul possibile arrivo di Mauro Icardi, Lozano più fattibile si può concretizzare, Ultime notizie,.

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio a Giuliano Ferrigno la procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave mare Jonio Mediterranea ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in mare in un Twitter lovenergy intanto la Open Arms fa sapere di avere salvato oltre 69 migranti al largo della Libia riferisce di avere a bordo della propria nave complessivamente 123 ...

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sui commissari Ue Quella sui migranti perché mi dell’incontro di oggi fa il premier Conte la numero uno di Bruxelles Roma Rivendica un portafoglio economico di primo piano intanto Salvini ha fatto avere al premier una rosa di nomi come possibili candidati privatisti la necessità di un Europa più ...

Ultime Notizie Roma del 02-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 2 agosto in studio Giuliano Ferrigno all’informazione andiamo a Bruxelles in apertura perché la partita sui commissari europei e quella sull’accoglienza Dei migranti è tra i temi chiave di un incontro oggi fra il premier Giuseppe Conte e la vanderleia Roma rivendita un portafoglio economico di primo piano spiega il presidente del consiglio poi Salvini ha fatto avere una ...