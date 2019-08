Tennis | ATP 250 Los Cabos 2019 | Diego Schwartzman e Taylor Fritz conquistano la finale

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner in semifinale - vittoria in rimonta contro Lee : La nottata italiana è portatrice di grandi notizie per il Tennis azzurro. Jannik Sinner (n.194 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP Challenger a Lexington (Stati Uniti) contro il sudcoreano (n.203 del ranking) Duck Hee Lee. Un successo in rimonta del giovane altoatesino, ancora una volta capace di risalire la china, mettendo in mostra doti caratteriali importanti. 4-6 6-3 6-1 lo score in favore del giocatore nostrano, che ...

Tennis - ATP Kitzbuehel 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede a Dominic Thiem in semifinale : Un combattivo Lorenzo Sonego viene eliminato nelle semifinali dell’ATP di Kitzbuehel. Non è bastata un’ottima prestazione al piemontese, che è stato sconfitto in due set da Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Resta comunque un torneo molto positivo per l’azzurro, che da lunedì rientrerà tra i primi cinquanta della classifica mondiale. Grandissimo equilibrio nel primo set, ...

Tennis - ATP 250 Los Cabos 2019 : Fabio Fognini esce ai quarti di finale contro Taylor Fritz e scivola appena fuori dai primi dieci : Si conclude ai quarti di finale, e dunque senza difesa del titolo, il torneo di Fabio Fognini a Los Cabos. Il ligure è stato sconfitto dall’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-1 7-6(1), e vede così svanire, almeno per il momento, la top ten: ci sono infatti 80 punti a dividerlo dal sudafricano Kevin Anderson. Fritz sfiderà in semifinale il moldavo Radu Albot, che ha superato l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-3 6-3. ...

ATP Los Cabos – Disco rosso per Fognini ai quarti di finale : il Tennista italiano eliminato da Taylor Fritz : Fabio Fognini sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos: il tennista italiano battuto in due set dall’americano Taylor Fritz Si conclude ai quarti di finale il cammino di Fabio Fognini all’interno dell’ATP di Los Cabos. Il tennista italiano, numero 9 del ranking mondiale ATP nonché l’azzurro più alto nella classifica maschile, si è arreso dopo 1 ora e 29 minuti di gioco all’americano Taylor Harry Fritz. Fognini, prima testa di ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Cilic - Kyrgios e Tsitsipas ai quarti di finale - eliminati Raonic - Isner e Auger-Aliassime : Nella nottata italiana si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano tanti match interessanti sono andati in scena e val la pena raccontare cosa sia accaduto. Missione compiuta per Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il talentuoso canadese (n.22 del ranking) Felix Auger-Aliassime in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match ben ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale. Sconfitto Cressy in tre set : Jannik Sinner di cuore e di classe la spunta contro l’americano Maxime Cressy (n.285 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Lexington (Stati Uniti). Sul cemento americano, il giovane altoatesino si è imposto contro il padrone di casa per 6-4 6-7 (10) 6-1 in 2 ore e 14 minuti di partita. Un match molto lottato, nel quale l’azzurrino ha sprecato tre match point nel secondo set ma ha trovato comunque le energie ...

Tennis - Lorenzo Sonego scala il ranking ATP! La nuova classifica e le prospettive dopo la semifinale di Kitzbuehel : Lorenzo Sonego tornerà tra i primi cinquanta del mondo del ranking ATP. Il Tennista piemontese è in semifinale nel torneo ATP di Kitzbuehel ed al momento si trova in 46esima posizione, eguagliando quella che sarebbe la sua miglior classifica. Il nativo di Torino è risalito attualmente di ben dieci posizioni e può anche sognare di raggiungere la Top-40. Sarà necessario vincere, però, il torneo di Kitzbuehel. Non un’impresa facile per ...

Tennis - ATP Kitzbuehel 2019 : Lorenzo Sonego è in semifinale! Splendido successo su Fernando Verdasco : Fantastica vittoria di Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbuehel. Il piemontese si è qualificato per la semifinale del torneo austriaco, dopo aver sconfitto con un doppio 6-4 lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 32 del mondo, dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Un risultato che permette in questo momento a Sonego di rientrare tra i primi cinquanta del mondo e di poter superare anche il suo best ranking ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Fognini e Schwartzman avanzano - eliminati Pouille e Dimitrov : Sono andati in archivio gli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis a Los Cabos. Sul cemento messicano, nella notte italiana, si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale. Ci sarà Fabio Fognini, detentore del titolo. Il ligure ha superato in tre set lo spagnolo (n.103 del mondo) Marcel Granollers con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Una prova fatta di alti e bassi di Fabio che comunque accede al prossimo turno dove affronterà ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Tsitsipas conquista gli ottavi. Avanti anche Kyrgios e Isner : Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Washington. Il greco, testa di serie numero uno, ha superato in due set l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 7-5. Adesso Tsitsipas se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, che ha battuto dopo due ore e mezza di gioco il tedesco Struff in rimonta in tre set per 6-7 6-4 7-5. Tra le sfide degli ottavi una delle più interessanti è sicuramente quella tra ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Fabio Fognini soffre ma accede ai quarti di finale. Sconfitto Granollers in tre set : Fabio Fognini soffre ma, alla fine, la spunta contro lo spagnolo Marcel Granollers (n.103 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, dove l’anno scorso vinse in finale contro Juan Martin Del Potro, il ligure si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di gioco. Un match nel quale il n.9 del ranking ha denunciato qualche passaggio a vuoto di troppo che comunque non gli è ...

Tennis - ATP Kitzbuehel 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Sarà Fernando Verdasco l’avversario di Lorenzo Sonego nei quarti di finale : Si è disputato oggi l’intero programma degli ottavi di finale del Generali Open, torneo ATP 250 sulla terra battuta di Kitzbuehel. La cronaca del match di Lorenzo Sonego Sarà Fernardo Verdasco, testa di serie numero 3 del torneo, l’avversario di Lorenzo Sonego nei quarti di finale nella celeberrima località del Tirolo austriaco, il veterano spagnolo ha battuto col punteggio di 6-4 7-6 Jozef Kovalik in un match nel quale ha dovuto annullare tre ...

Tennis - ATP 250 Kitzbühel 2019 : Lorenzo Sonego annulla un match point a Roberto Carballes Baena e vola ai quarti di finale : Rimonta vincente di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Nel secondo turno del torneo austriaco il torinese sconfigge lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 2-6 7-6(4) 7-6(1), togliendosi lo sfizio di annullare un match point al suo avversario sul 5-3 del terzo parziale. L’azzurro, che in questo modo si riavvicina ai primi 50 del ranking ATP, se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco, liberatosi dello slovacco Jozef Kovalik ...

