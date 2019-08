Record ghiacciai sciolti in Groenlandia

A causa del nuovo picco delle temperature artiche, idellasi stanno sciogliendo come un gelato davanti a un phon: 11 miliardi di tonnellate liquefatti in un giorno. Mai come prima,almeno dal 2012,la straordinaria ondata di caldo dei giorni scorsi in Europa ha raggiunto anche l'isola artica vicino all'Islanda: fuso il 60% della calotta glaciale, ridotto in acqua e perso nell'oceano. Se il ghiaccio ine Antartide si sciogliesse all'improvviso, il livello del mare si innalzerebbe di 65 metri.(Di sabato 3 agosto 2019)