Corinaldo | strage discoteca | 7 arresti per omicidio preterintenzionale

Strage nella discoteca di Corinaldo - blitz dei carabinieri nella notte : 7 arresti : Sono almeno sette le persone (secondo indiscrezioni, giovani della provincia di Modena), arrestati nella notte nell'ambito delle indagini sulla Strage all'Azzurra Clubbing di Corinaldo, all'esterno del quale sono morti 5 adolescenti e una giovane mamma, travolti dalla folla che cercava di uscire dal locale all'interno del quale era stato spruzzato uno spray urticante, in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta (a dicembre 2018). Il ...

STRAGE DI Corinaldo/ Sfera Ebbasta a X Factor ma nessuna giustizia per le vittime : Sfera Ebbasta fa discutere, otto mesi dopo i familiari delle vittime della STRAGE alla finta disocteca di CORINALDO ancora senza giustizia.