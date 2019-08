Cannabis coltivata nel Reggino | due arresti e sequestro di 1300 piante

Fonte : agi

(Di sabato 3 agosto 2019) Una piantagione di cannabis indica è stata scoperta nele due persone sono state arrestate. In località Fabiana di Candidoni, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, assieme ai colleghi Cacciatori di Vibo, hanno arrestato in flagranza di reato Domenico Larosa, pregiudicato 39enne, e Francesco Messina, 29enne, entrambi di Rosarno, per concorso in coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno sorpreso di due mentre irrigavano una piantagione di canapa indiana, 4 piazzole di circa con complessivedel tipo olandese nana, dell'altezza media di 1 metro circa e in piena fioritura. La coltivazione illegale, alla quale era possibile ...

