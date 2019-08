AMADEUS A SANREMO 2020 | CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO Sogno di ogni presentatore

Sarà un Sanremo firmato AMADEUS - : Paolo Giordano La Rai conferma: il presentatore è anche il direttore artistico Dunque tutto confermato: Sarà Amadeus a condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo . Lo si diceva da tempo e ieri la Rai ha trasformato le indiscrezioni in un comunicato ufficiale. Con qualche aggiunta. Amadeus Sarà anche direttore artistico, in linea con altri suoi precedessori, compreso Claudio Baglioni, e diventa quindi il responsabile ...

AMADEUS a Sanremo - La vita in diretta 'buca' la notizia del giorno : E la chiamano vita in diretta . Venerdì pomeriggio, mentre tutti cominciavano a commentare la notizia che ufficializzava la conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo affidate ad Amadeus , su Raiuno si viaggiava in un universo parallelo.L’annuncio, battuto alle 18.20, è stato infatti completamente bucato da Lisa Marzoli e Beppe Convertini, impegnati a celebrare Loretta Goggi senza la diretta interessata, ma con Patrizia ...

AMADEUS : «Il mio Sanremo? Trap - indie e tradizione» : «Il mio nome è stato ventilato più volte, ma nel gruppo dei possibili candidati ad ogni Sanremo di transizione, mai come uomo in fuga verso la vittoria finale....

AMADEUS a Sanremo - il colpaccio della Rai : il super Big che arriva al Festival : "Che dire?!? Felicissimo per Amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai!!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO". Lo scrive Fiorello su Twitter. Nessuna conferma ufficiale ma qualche indizio piuttosto chiaro. Fiorello sarà, vedremo con quale ruolo, al fianco di Amadeus al Festival di