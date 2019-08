Svelato il secolare mistero | ecco perché l’arancino è con la “o”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 2 agosto 2019) La prima friggitoria nel catanese fu impiantata ad Aci Trezza nel “400 da un palermitano, tale Salvatore Alfano detto “Sputant’allogghiu” per il metodo con cui saggiava la temperatura dell’olio nella padellona. L’Alfano arrivò nel ridente villaggio di pescatori dopo essere stato cacciato con disonore dalla “corporatione di li arancinari et panellari di la Felicissima civitate di Palermu” a causa della reiterata produzione di “arancine sine forma et sapuri, et di molto perniciose”. Non potendo chiamare i suoi manu(mis)fatti "arancine" per non provocare la reazione della potentissima “corporatione" della capitale che non ammetteva deroghe alla qualità (in pratica, una forma di DOP quattrocentesca), fu costretto a modificarne il nome e l’aspetto, che non dovevano assolutamente essere tali da creare confusione con i tondi deliziosi originali, pena la denuncia alle autorità preposte al ...