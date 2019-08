Questo Ridge di Beautiful? Dimenticatelo Ronn Moss ha fatto questa “fine”

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Haimpazzire tutte le donne, dalla ragazzina alla donna matura (e più che matura) con il suo mascellone da Ken e il suo sguardo magnetico. Scommetto che appena avete letto mascellone, avete subito capito che stavamo parlando di lui, di. Cioè di Ronche però tutti conoscono come ildi. Oggiè “cresciuto”: ha superato abbondantemente i 60 ma è sempre un uomo piuttosto attraente e affascinante. E, vista l’età, e visto l’aspetto fisico, qualcuno, in America, ha ipotizzato chesia ri. Ma,, all’epoca (marzo 2019) smentì prontamente il gossip: “Chirurgia plastica? Mai usata! Sono solo stato benedetto per quanto riguarda il mio aspetto fisico”, aveva detto in quell’occasione al The Daily Telegraph. Dunque la sua è solo fortuna. E che fortuna. Essere così bello a quasi 70 anni non è una cosa da tutti. Già nel 2002 comunque, “” era ...

