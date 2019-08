Pop Art | Picasso e i tesori di Sichuan | le mostre di agosto fra Milano | Roma e Napoli

Honor Smart Screen è ufficialmente in preordine con una fotocamera Pop-up come Honor 9X : Honor ha annunciato ufficialmente che Smart Screen sarà annunciata il 10 agosto alla Huawei Developer Conference 2019 e ora questa Smart TV è disponibile per il pre-ordine in Cina. Attualmente, la pagina del prodotto non rivela il design della TV ma elenca due versioni (Honor Smart Screen e Honor Smart Screen Pro), il che suggerisce che la versione Pro potrebbe avere un display di maggiori dimensioni. L'articolo Honor Smart Screen è ...

Corteo in Val di Susa : “I Popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria”. Sassi e bombe carta contro la polizia : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, sono riusciti a violare la zona rossa e sono ormai a ridosso della rete del cantiere. La polizia risponde con lacrimogeni

“I Popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria” : è partito il corteo in Val di Susa. I manifestanti verso il cantiere di Chiomonte : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione

Incatenati a Dipartimento Comune contro graduatorie case Popolari : Roma – Una ventina di persone stanno manifestando contro lo scorrimento delle graduatorie di assegnazioni delle case popolari di Roma, in via Giovanni da Verrazzano, sotto al Dipartimento delle politiche abitative di Roma Capitale. Alcuni di loro si sono Incatenati alla ringhiera delle scale e chiedono un incontro con i dirigenti della struttura. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia del commissariato Colombo. L'articolo ...

Inter - al via l’iniziativa per le Popolazioni terremotate : “Un gol per ripartire” : Oggi primi gol e prima giornata della terza edizione di “Un Gol per ripartire”, l’appuntamento estivo di Inter Camp, nei paesi colpiti dal sisma del 2016. Al Comunale di Caldarola, Andrea Caligara del Settore Giovanile di FC Internazionale Milano e Roberto Radaelli di Inter Campus hanno allenato 150 ragazzi under 14 provenienti dalle società sportive dell’alto maceratese. Il tutto sotto la supervisione di Alberto Bassani, Community ...

#Re-Pop - lo sPopolamento colpisce anche l’Italia. E 10 artisti lo raccontano attraverso le loro opere : 10 artisti, 10 opere, 10 domande per riflettere sul senso di appartenenza, sull’identità, sui luoghi e non-luoghi. 10 stili diversi per raccontare il dramma dello spopolamento. Un fenomeno che in Italia colpisce l’80% dei territori, radicandosi soprattutto nel meridione e le isole, mettendo a dura prova la sopravvivenza di quasi la metà dei comuni della sola Sardegna nei prossimi decenni. Lo spopolamento come dramma è vero, ma anche ...

Trapianti : Gridelli (Ismett) - 'maggior parte Popolazione favorevole a donazione organi' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "La maggior parte della popolazione, anche al Sud è favorevole alla donazione di organi". Lo ha detto Bruno Gridelli, Managing Director dell'Upmc Italy di Palermo, a margine della celebrazioni dei venti anni dal primo trapianto all'Ismett. Ma servirebbe un numero maggi

The Queens of Pop - su Rai 5 da martedì 2 luglio alle 23 : Britney Spears è la protagonista della prima puntata di The Queens of Pop, il programma di Rai 5 dedicato alle cantanti più influenti dagli anni Settanta ai Duemila

Marco Minniti : "Sulla Sea Watch emergenza creata ad arte - ma la risposta ai Populisti non può essere accogliamoli tutti" : Il caso Sea Watch? Marco Minniti non ha dubbi a riguardo: ”È stata un’emergenza creata ad arte”. L’ex ministro dell’Interno, sentito da La Stampa, parla di immigrazione, uno dei temi principali da lui affrontati nei 18 mesi al Viminale. Il governo attuale, spiega, non governa la questione, ma la cavalca.Per l’esponente del Pd, però, a chi chiede di chiudere porti e frontiere non si può ...

Ue - Merkel sconfitta da compagni partito : tutti i Popolari in Consiglio (tranne la Bulgaria) contrari al patto con Macron : Sono “dieci o undici” i Paesi che si sono opposti all’accordo franco-tedesco sulle nomine ai vertici dell’Unione europea. Tra questi ci sono l’Italia, che con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato di non essere contro la candidatura dell’olandese Frans Timmermans, ma di non accettare l’idea di un “pacchetto di nomi pensato altrove”, e i quattro di Visegrád, Polonia, ...

Bologna. Nuovi infissi per 83 appartamenti Popolari in via San Donato : Il Comune di Bologna, come un buon padre di famiglia, intende rimettere in circolo le economie effettuate per la riqualificazione

One Day at a Time - Pop salva la serie di Netflix ordinando la quarta stagione : One Day at a Time, Pop e CBS salvano la serie dopo la cancellazione da parte di Netflix. Ordinata una quarta stagione composta da 13 episodi.Le trattative per salvare la comedy One Day at a Time (Giorno per Giorno in Italia), cancellata da Netflix qualche mese fa, si sono concluse. CBS Corporation e Sony Pictures TV, che produce la serie, hanno trovato l’accordo per salvarla ordinando una quarta stagione composta da 13 episodi che andranno ...

Una banca del seme spaziale per Popolare Marte : Una banca del seme spaziale per popolare Marte – Vita su Marte? Cercarla e scoprire l’esistenza di qualche forma di vita batterica è l’obiettivo per il quale gli scienziati lavorano, ormai da molti anni, a progetti sempre più avveniristici. Ma se vita c’è stata sul pianeta rosso, secondo uno studio della Western University (Canada) pubblicato su Nature Geoscience, questa si sarebbe manifestata circa 4.5 miliardi di anni fa a seguito ...

Moore - ceo di Ifpi : «La musica del 2030? K-Pop e intelligenza artificiale» : Secondo Billboard, è nella lista dei personaggi più influenti del music business. Frances Moore dal 2010 è ceo di Ifpi, federazione mondiale delle major discografiche. Quella che, per intenderci,...