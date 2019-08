Palermo : una due giorni per tutelare il golfo di Capo Zafferano (2) : (AdnKronos) - Ma l'inziativa non si ferma qui. Obiettivo della deputata Cinquestelle è l’istituzione dell’Area marina protetta del golfo di Capo Zafferano. Per questo ha depositato alla Camera una proposta di legge che vede come azione propedeutica la modifica dell’articolo 36 della legge 394 del 19

Palermo : una due giorni per tutelare il golfo di Capo Zafferano (2) : (AdnKronos) – Ma l’inziativa non si ferma qui. Obiettivo della deputata Cinquestelle è l’istituzione dell’Area marina protetta del golfo di Capo Zafferano. Per questo ha depositato alla Camera una proposta di legge che vede come azione propedeutica la modifica dell’articolo 36 della legge 394 del 1991, inserendo Capo Zafferano tra le aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine. ...

Palermo : una due giorni per tutelare il golfo di Capo Zafferano : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – Un corridoio di boe per delimitare lo specchio d’acqua di Capo Zafferano e per preservare la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dei fondali del tratto Calette di Sant’Elia, alla presenza di cittadini, associazioni ambientaliste ed istituzioni. E’ il programma della due giorni – 5 e 6 agosto – organizzata dalla deputata del M5S Caterina Licatini per valorizzare e ...

Palermo : una piazza intitolata ad Andrea Camilleri : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Una strada di Palermo dedicata allo scrittore Andrea Camilleri. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato oggi, su proposta del capo area delle Culture condivisa dall’assessore al ramo Adham Darawsha, una determinazione sindacale con la quale dispone la variazione della den

Palermo : il segretario Slc Cgil invia due lettere - una alla vecchia ed una alla nuova società [DETTAGLI] : “Seguiamo con molta attenzione tutti i passaggi che riguardano il Palermo e vorremmo che la vecchia societa’ si facesse carico e rispettasse fino in fondo gli obblighi contrattuali e il riconoscimento degli emolumenti per i 27 dipendenti dell’Unione sportiva citta’ di Palermo. Ci risulta che i lavoratori sono in arretrato con gli stipendi dal mese di aprile e chiediamo il pagamento di tutte le spettanze e il ...

Palermo - il club ha una nuova proprietà : Mirri e Di Piazza la spuntano sulla concorrenza : E’ la società Hera Hora di Dario Mirri e dell’imprenditore italo-americano Antonino Di Piazza quella che dal prossimo campionato potrà presentare una squadra di calcio della città di Palermo. Ha avuto la meglio sulla proposta del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e sulle altre cordate che avevano presentato interesse. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, al termine della valutazione delle proposte giunte a seguito ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...

La Casa di Carta 3 : Helsinki e Palermo avranno una relazione omosessuale : "La Casa di Carta 3" ha debuttato pochi giorni fa su Netflix e, come si poteva immaginare, sui social è chiacchieratissima. In questa nuova stagione, composta da altri 8 episodi al cardiopalma, i criminali più amati del mondo con addosso le maschere di Salvador Dalì, che sono diventate veri e propri simboli della resistenza contro il sistema, si riuniscono per un nuovo, epico, colpo: dopo la zecca di Stato, il nuovo obiettivo è la Banca di ...

Almaviva : Chinnici (Pd) - ‘consiglio comunale Palermo a fianco lavoratori’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Il consiglio comunale di Palermo ha approvato oggi un ordine del giorno che impegna l’amministrazione attiva a continuare la battaglia per salvare i lavoratori di Almaviva: oltre 1.600 famiglie che da anni vivono una situazione di incertezza a causa di un mercato globale senza regole e che penalizza sempre di più l’Italia. Il Partito Democratico oggi ha partecipato al sit-in in ...

C’è stata una grossa operazione contro un clan mafioso a Palermo : Diciannove persone accusate di appartenere al clan mafioso di Passo di Rigano sono state arrestate o fermate a Palermo per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori

Palermo - domani a Palazzo Reale “Destinazione Luna” : un’esperienza esclusiva e coinvolgente per rivivere la missione Apollo 11 : Il 16 luglio 1969 iniziò un nuovo cammino oltre ogni confine: l’uomo partì per la Luna. Un’impresa straordinaria, di cui molti hanno perso coscienza, che portava con sé la speranza di cambiare la vita dell’umanità. Un nuovo viaggio di Cristoforo Colombo che, di fatto, dava l’avvio all’era spaziale. La Fondazione Federico II e l’Assemblea regionale siciliana con l’Inaf, Osservatorio Astronomico di Palermo con il supporto tecnologico offerto ...

Palermo - violenza sessuale su una studentessa : fermati due giovani - incastrati dai filmati : Due ragazzi di 21 e 19 anni di nazionalità bengalese sono stati arrestati in relazione alla violenza sessuale su una studentessa il 4 luglio scorso a Palermo. A incastrarli i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.Continua a leggere

Traffico migranti - Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo”. Ma condanna a 5 anni : favoreggiamento : L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anni sotto processo a Palermo con l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono il Traffico di migranti tra l’Africa e l’Europa non è Mered Medhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie ...