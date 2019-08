Medici pensano che un 28enne avesse un tumore maligno | ma durante l’intervento

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) un equipe dirussi, dopo un’attenta analisi ha deciso di operare Artyom Sidorkin un ragazzo di 28 anni. Ierano certi che il ragazzouna neoplasia ai polmoni.durato, diverse ore, ihanno scoperto che i forti dolori che accusava il giovane erano determinati da un piccolo abete di circa 5 centimetri che germogliava nei suoi polmoni. Subito dopohanno ipotizzato che l’abete abbia germogliato nei polmoni del ragazzo dopo che lo stesso aveva inalato un seme della pianta. Il ragazzo, negli ultimi periodi, oltre ad avere dolori fortissimi tossiva sangue. La notizia è stata riportata da un giornale russo il ‘Komsomolskaya Gazeta’. Ihanno potuto appurare che il piccolo abete con i suoi aghi stava bucando i capillari dell’organo respiratorio. Inon riescono a comprendere come ...

cggfd78709039 : @DrGregHouse73 @AslanTheKing_ @Corriere I medici quelli veri che pensano alla salute e non al denaro... spero che s… - FrancescaTheory : @coma_girl Sono segretaria in uno studio medico, è capitato che aprissero la cartella per chiedermi cosa significas… - DarkForce78 : RT @SaraAFCarr: @poisivede7ta @risolutoretermi @lastcha60101828 @GiorgioZampier5 @kat_prima @Marcell09413723 @vallegiorgio41 @ItaloJVB @Ale… -