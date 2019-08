Governo | cambiamento impossibile Con Lega-M5S | nessuna svolta

C’è un cambiamento nel Governo del cambiamento : i tecnici al comando : Roma. Il dubbio instillato nei conciliaboli tra i ministri leghisti pare sia stato propalato da Giancarlo Giorgetti: “E se il governo tecnico ce l’avessero già imposto, senza dircelo?”. Il che ovviamente, alle orecchie degli alti dirigenti del Carroccio, suonava un po’ come una beffa: perché in fond

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane Governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...