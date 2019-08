Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura resta alta la tensione nel governo dopo lo scontro in consiglio dei ministri sulla giustizia in particolare sulla processo penale il nodo della prescrizione. Ti amo Un anno riforma quota inutile si legge in una dura nota della Liga sono aperto a tutte le proposte ma non stanno governando con Berlusconi e ...

Icardi : Roma - Napoli e Juve - ecco le Ultime Notizie sui tre fronti : Icardi: Roma, Napoli e Juve, ecco le ultime notizie sui tre fronti Intrigo Icardi: uno degli attaccanti al centro di questo infuocato calciomercato estivo. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, sin dal suo arrivo all’Inter: non lo vuole. E così su di lui sono piombate Juventus, Roma e Napoli. Le trattative sembrano ben avviate, stando ai diversi media sportivi locali che si occupano della questione, ma ovviamente c’è chi è più in vantaggio ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS. Visite mediche per Duarte, Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao dal Lille: contratto quinquennale, ultime notizie,.

Pensioni Ultime Notizie : Durigon “scatta quota 100 per gli statali” : Pensioni ultime notizie: Durigon “scatta quota 100 per gli statali” Oggi giovedì 1° agosto 2019 è un giorno importante per molti dipendenti statali, perché per loro si aprono le porte alla pensione. “Da domani (oggi, ndr) 1° agosto potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego”, ha affermato nella giornata di ieri il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Parlamento. Che poi ha riferito anche di alcuni numeri, ...