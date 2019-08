Scuola | torna l' educazione civica | ecco cosa si studierà

Amazon e il Ritorno a Scuola : sconti e tanti accessori per tornare allo studio con una marcia in più : Torna il negozio dedicato al Ritorno a Scuola, in cui studenti e famiglie possono acquistare tutti i prodotti necessari per...

Scuola - l'ora di educazione civica torna obbligatoria : Pina Francone Con 193 sì, nessun no e 38 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva la legge che introduce dal prossimo settembre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole italiane l'ora di educazione civica (ri)torna a essere obbligatoria. È infatti arrivato il sì definitivo del Senato alla reintroduzione dell’insegnamento nelle scuole, a partire dal primo settembre: l'ula di Palazzo Madama ha approvato - con 193 sì, ...

L'educazione civica torna a Scuola : legge approvata dal Senato : L'educazione civica torna a scuola: legge approvata dal Senato Il provvedimento è passato con 193 sì e 38 astenuti. Sono previste almeno 33 ore annue e voto in pagella. Tra i temi, Costituzione, sostenibilità ambientale, educazione alimentare e cyberbullismo. Il ministro Bussetti: “Una giornata storica” Parole ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Attilio Fontana torna ad ‘infiammarsi’ : La questione legata alla regionalizzazione è tutt’altro che archiviata, nonostante il Movimento 5 Stelle cerchi di buttare acqua sul fuoco delle polemiche. Le ultime dichiarazioni del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riaccendono il caso dell’autonomia differenziata. regionalizzazione, Fontana vuole ‘Insegnanti assunti in Lombardia e che rimangano lì ad insegnare’ ‘Io voglio insegnanti assunti in ...

Scuola - titoli falsi per tornare a casa : scatta l’inchiesta contro i docenti ‘furbetti’ : Nuova indagine sui cosiddetti ‘furbetti della Scuola’ quella avviata a Salerno. I fatti riguardano le operazioni di mobilità che hanno coinvolto migliaia e migliaia di docenti in tutta Italia: alcuni insegnanti salernitani avrebbero dichiarato titoli di precedenza falsi pur di assicurarsi il trasferimento a casa. Indagine a Salerno su alcuni ‘furbetti della Scuola’ L’Ufficio scolastico, come riporta il quotidiano ...

Scuola - addio chiamata diretta ma qualcosa non torna : ecco cosa cambia dopo l’OK del Senato : Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che abolisce l’istituto della chiamata per competenze dei docenti, meglio conosciuta come ‘chiamata diretta’. In Aula, come riferito dall’agenzia di informazione Ansa, il provvedimento ha ottenuto 146 sì, 66 no e 9 astenuti. Il testo ora passerà all’esame della Camera. Il provvedimento provvede ad abolire la normativa riguardante la chiamata diretta dei docenti, ...

Si diplomano insieme! A 51 anni lascia il lavoro e torna a Scuola per il figlio autistico : La scelta coraggiosa di Maria, 51enne. La donna ha superato l'esame di maturità insieme al suo Alessio all’istituto tecnico agrario all’istituto Paolino d’Aquileia di Cividale. "Ci è stato detto che la scuola non era per lui, ma più mi dicevano così più io mi incaponivo. Dopo un po’ di fatica e molti incontri , il preside ha accettato di riprendere Alessio a patto che a seguirlo ci fossi anche io", ha raccontato la donna.\\Maria Gariup fino ...

Calendario scolastico 2019-2020 : le date/ Alunni di Bolzano primi a tornare a Scuola : Calendario scolastico 2019-2020, le date. Gli Alunni di Bolzano sono i primi a tornare a scuola: ricominceranno il cinque settembre

Per aiutare il figlio affetto da autismo la mamma torna sui banchi di Scuola : Alessio 14 anni deve affrontare le superiori. Il preside chiede aiuto alla madre. Che lascia il lavoro e torna in classe. Una storia di inclusione e forza di volontà «Mio figlio, l'autismo e la sanità pubblica che non c'è» "

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Simona Malpezzi torna alla carica contro il Governo : La senatrice del Partito Democratico, onorevole Simona Flavia Malpezzi, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, all’interno del quale ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. La senatrice punta il dito contro il Governo, colpevole di non aver stanziato un solo ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - i conti non tornano’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, esulta per le quasi 60mila cattedre chieste al Mef per le nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020: per l’esattezza saranno 58.627 i nuovi posti di cui 14.552 destinati al sostegno. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere annuncia l’obiettivo del Miur, quello di ‘avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola. Siamo convinti sia ...

Kate Middleton torna principessa (e Charlotte non vede l’ora di andare a Scuola) : Kate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton alla cena per Action on AddictionKate Middleton ...

Scuola : l’indirizzo musicale torna ad essere valorizzato : La Scuola italiana torna a valorizzare l’indirizzo musicale. Grande la soddisfazione da parte della Uil Scuola regionale che, insieme ad altre realtà sindacali, si è data da fare per raggiungere tale risultato. Segnaliamo nel marchigiano otto scuole secondarie: la Ferraris di Falconara, la Giulio Cesare di Osimo, la Falcone e Borsellino di Offida, Monte Urano, la Betti di Camerino, la Leopardi di Sarnano, la Anna Frank di Monte Calvo e la ...