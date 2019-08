Rapporto Svimez | “due milioni di emigrati dal Sud Italia in 15 anni Perdita di giovani e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un paese spaccato, un Sud svuotato dall’emigrazione di migliaia die laureati. Fenomeno assai più problematico dell’immigrazione, che lo compensa soltanto in parte. E se cresce il divario trameridionale e settentrionale si amplia anche quello tra Nord e resto dell’Europa, in un’che è l’unico paese Ue, Grecia a parte, a non avere ancora recuperato i livelli pre crisi. Il quadro che emerge dalle anticipazioni del(Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno) segna una tendenza di abbandono del Mezzogiorno, dove la ripresa dei flussi migratori è “la vera emergenza meridionale, che negli ultimisi è via via allargata anche al resto del Paese”. Negativa anche la proiezione del Pil per il Sud che “nel 2019 calerà dello 0,3% mentre il resto del paese crescerà dello 0,3% aumentando la ...

repubblica : Rapporto #Svimez sul #Sud: 'Spopolamento e Pil sottozero. Torna ad allargarsi la forbice con il Centro-Nord' - RaiNews : Svimez, torna ad allargarsi il divario tra Sud e Centro-Nord. Pil sotto lo zero nel Mezzogiorno - planetpaul65 : RT @repubblica: Rapporto #Svimez sul #Sud: 'Spopolamento e Pil sottozero. Torna ad allargarsi la forbice con il Centro-Nord' -