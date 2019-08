Quanto guadagnano i Carabinieri in Italia nel 2019 | lo stipendio per livello

Corte conti : ecco Quanto guadagnano i dipendenti di Regioni - Comuni e Province : La spesa per i Comuni è di 10,3 miliardi. Il settore occupa 483mila dipendenti. Nel 2017 la spesa media per dipendente regionale è stata di 34mila euro, 27mila euro per dipendente comunale e 28mila del provinciale

Quanto guadagnano giocatori e allenatori di Serie B : gli stipendi : Quanto guadagnano giocatori e allenatori di Serie B: gli stipendi La Lega di Serie B ha precisato l’entità degli gli stipendi minimi non solo dei giocatori ma anche degli altri ruoli attivi nelle società della cadetteria. Serie B: 5 fasce di stipendio per i calciatori Lo stipendio minimo dei calciatori di Serie B si divide in 5 fasce che dipendono dall’età; in sostanza, lo stipendio minimo di un giocatore varia aumenta a seconda di ...

Instagram - Quanto guadagnano gli sportivi per un post : Per il terzo anno di fila Hopper HQ ha stilato la classifica Instagram Rich List 2019 con le star di otto comparti (uno dei quali lo sport) che guadagnano di più con i loro post. Il marketing digitale, il social media marketing e l'influencer marketing sono una importante realtà dell'oggi. Le aziende, infatti, sono disposte a investire anche cifre cospicue per pubblicizzare i loro prodotti tra i milioni di followers delle ...

Quanto guadagnano le squadre all’International Champions Cup 2019 : Quanto guadagnano le squadre all’International Champions Cup 2019 all’International Champions Cup (ICC) parteciperanno anche le italiane Juventus, Fiorentina (ha preso il posto della Roma che ha preferito concentrarsi sull’Europa League), Milan e Inter. Il torneo estivo non è solo un modo per testare i nuovi acquisti ma anche una vetrina per il marchio dei club oltre che una fonte di incassi non trascurabile. Dove vedere la ICC 2019 in ...

Mappa ricchi in Italia 2019 : dove vivono e Quanto guadagnano i paperoni : Mappa ricchi in Italia 2019: dove vivono e quanto guadagnano i paperoni Diffuso il Rapporto Annuale dell’Inps: tra i vari dati che emergono anche la concentrazione dei cosiddetti top earners sul territorio nazionale. Mappa ricchi: dove vivono in Italia? I super ricchi, cioè gli Italiani che guadagnano più di 533mila euro, vivono soprattutto a Milano: il 54% di questi – che sono lo 0,01% della popolazione Italiana – risiede proprio ...

Champions League 2019-2020 : Quanto guadagnano le squadre : Una cascata di denaro, pari a due miliardi di euro. Tanto vale la Champions League, la più importante competizione europea per club, torneo che rende certamente ricco chi la vince, ma anche chi semplicemente vi partecipa. La Uefa ha reso noti i premi per la prossima stagione di coppe europee, e se la Champions vale oro, la sorellina minore Europa League varrà «solo» 510 milioni, un divario che ben spiega perché la corsa per uno dei posti che ...

Formula 1 - Quanto guadagnano i piloti - GALLERY : Business Book GP è un volume che, ormai da una decina di anni, analizza la Formula 1 sotto il profilo, comè facilmente immaginabile dal titolo, economico-finanziario, analizzando aspetti come i budget dei team, i bilanci dei circuiti e gli stipendi dei piloti. Proprio questultimo è uno degli aspetti che più suscitano curiosità, vista anche le grandi disparità di trattamento che si registra sulla griglia di partenza (dai 500 mila euro di ...

Quanto guadagnano i concorrenti di Temptation Island 2019 : gli stipendi : Quanto guadagnano i concorrenti di Temptation Island 2019: gli stipendi Temptation Island 2019 è iniziato lo scorso 24 giugno: sono state svelate le coppie e i single partecipanti che proveranno a tentare le solide unioni tra un corteggiamento e l’altro. Il reality show ambientato in un bel resort di lusso in Sardegna. Ma la domanda degli utenti, come per ogni show in tv che si rispetti, gira sempre al solito aspetto: i soldi. Quanto ...

Gianluca Vacchi & co... Quanto guadagnano i vip in consolle? : Sono necessarie decine di migliaia di euro per avere Gianluca Vacchi o Fedez in consolle per una serata ma sono numerosi i volti noti che decidono di intraprendere questa strada con discreto successo. Ecco quanto guadagnano. Dalle telecamere alle consolle, sono tantissimi i volti noti che si reinventano DJ con ottimi risultati. L'estate è il periodo più prolifico per questo lavoro e i vip non perdono tempo, pronti a esibirsi ...

Ecco Quanto guadagnano Gianluca Vacchi - Asia Argento e Stefano De Martino come dj. Ma il più richiesto non è uno di loro : È Spy Magazine a stilare la lista dei Dj italiani più pagati in Italia e in Europa e tra di loro ci sono dei volti molto noti del mondo dei social e dello spettacolo. Gianluca Vacchi, per esempio. quanto costa una serata con lui come dj? Ben 50 mila euro. E le date del “nostro” mr. Enjoy sono veramente tantissime. Sempre secondo il settimanale Spy, Fedez avrebbe invece ricevuto 100 mila euro come compenso da Flavio Briatore per ...

Quanto guadagnano le calciatrici di Serie A : stipendio e incassi : Quanto guadagnano le calciatrici di Serie A: stipendio e incassi I mondiali di calcio femminile in corso in Francia stanno accendendo i riflettori su una questione abbastanza delicata: gli incassi delle calciatrici. Ad esempio, Quanto guadagnano le calciatrici della nostra Serie A? E come funziona all’estero? C’è da dire che, ovviamente, il business del calcio femminile, seppur in crescita, non produce un giro economico paragonabile a quello ...

Calcio femminile - Mondiali e vergogna nascosta : Quanto guadagnano le donne in confronto ai maschi : La classifica di Forbes non sorprende: Leo Messi è lo sportivo più pagato al mondo con 127 milioni di euro incassati all' anno. Nei giorni del Mondiale femminile, nasce spontanea la domanda: e la collega più ricca? Parliamo della norvegese Ada Hegerberg, primo Pallone d' oro al femminile, che incass

Mondiali di calcio femminile – Quanto guadagnano le giocatrici? Gli ingaggi delle italiane… ‘dilettanti’ : Quanto guadagnano le calciatrici? Le italiane sono considerate dilettanti e non possono superare un tot di guadagno annuale, più soddisfacenti invece gli ingaggi delle straniere Sono iniziati da quasi una settimana i Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia: l’Italia ha fatto il suo esordio col botto, aggiudicandosi la vittoria contro l’Australia. Le giocatrici di tutto il mondo stanno piano piano attirando sempre più ...

Mondiali calcio femminile - Quanto guadagnano le giocatrici italiane? Il tetto massimo è di 30mila euro a stagione : I Mondiali di calcio femminile sono cominciati, la nazionale italiana ha aperto il suo cammino in Francia vincendo contro la forte Australia e pian piano il pubblico televisivo imparerà a familiarizzare con i volti di qualcuna di loro. Ma quanto guadagnano le calciatrici italiane? Sebbene il movimento stia crescendo in incassi e popolarità, sul piano economico le cifre restano molto lontane da quelle dei maschi. ...