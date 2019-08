L' esame di teoria per la patente di guida sarà valido oltre i 6 mesi del foglio rosa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Gli esami diper la, in caso di esito positivo, saranno validi anchei seidi validità del, se in questa tempistica non si è riusciti a conseguire le due prove pratiche di. Lo prevede la circolare sul riporto degli esami diper laadottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Si tratta - spiega il Mit in una nota - di un provvedimento molto atteso dalle autoscuole e che porta un vantaggio sia per i cittadini che tentano di conseguire ladi, che per gli uffici della motorizzazione, oberati dalle pratiche. La circolare - prosegue il Mit - è infatti stata adottata a favore di coloro che, per ritardi delle motorizzazioni, hanno incontrato oggettive difficoltà a prenotare ed eseguire le prove dipratica entro i seidi validità del.Per loro si ...

