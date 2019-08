Eutanasia | M5S Camera | ‘Paese pronto a rompere tabù | alcuni partiti meno’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – ‘Dal primo giorno utile abbiamo iniziato a lavorare per dare una risposta alla pronuncia della Corte costituzionale sul tema del suicidio assistito. A febbraio abbiamo depositato un testo allacoerente con le richieste della Corte: non può essere penalmente sanzionato chi aiuta materialmente il paziente consenziente a morire dignitosamente. Ferme restando, naturalmente, condizioni cliniche di estrema gravità e prognosi di irreversibilità. Trattandosi di un tema così delicato, che tocca le coscienze nel profondo, abbiamo naturalmente cercato a lungo il dialogo in Parlamento. Inutilmente”. Lo sottolinea una nota del Movimento 5 stelle alla.“Ci sono forze politiche -prosegue il comunicato- che per mesi sono state totalmente assenti dal dibattito e che ora, fuori tempo massimo, pretendono di riaprire il tavolo in maniera ...

