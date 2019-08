Cagliari Gare alla Sardegna Arena | stop vendita di bevande in vetro o lattine

BPER Beach Volley Tour 2019 - Cagliari . Esperiena al potere sulla spiaggia del Poetto : trionfano Leoni/Bulgarelli e Goria/Graziana : Vince l’esperienza sulla sabbia del Poetto nella quarta tasppa del BPER Beach Volley Tour che si è conclusa domenica a Cagliari con una partecipazione come sempre elevata e qualificata nel circuito organizzato dalla BVU. In campo femminile il successo è andato alle emiliane Leoni e Bulgarelli , atlete che da tanto tempo sono protagoniste a livello nazionale sulla sabbia, mentre in campo maschile la vittoria è andata agli esperti torinesi ...

Calciomercato Cagliari - Nandez caldissimo : sardi pronti a pagare la clausola : Definita la cessione di Barella all’Inter, il Cagliari ha informato il Boca Juniors di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di Nandez .“powered by Goal”Chiusa la cessione di Barella all’Inter, il Cagliari deve ora trovare un sostituto all’altezza del centrocampista della Nazionale per mettere a disposizione del tecnico Rolando Maran un organico competitivo nell’anno che porterà al centenario del club rossoblù. ...

Gay Pride Cagliari - polizia municipale chiede 7500 euro agli organizzatori per pagare le ore di servizio al corteo : A Cagliari per fare il Pride bisogna pagare. A denunciare il fatto sono gli organizzatori dell’evento che, in un comunicato, spiegano di dover pagare 7540 euro per avere l’autorizzazione a svolgere il corteo. La comunicazione del costo aggiuntivo è arrivata dalla polizia municipale della città e il costo sarebbe relativo alle spese di ore di servizio del personale del corpo. “Per la prima volta in occasione del Sardegna Pride ...