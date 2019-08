Amazon regala un buono di 5 euro | ecco come averlo subito

Ebook Amazon - come regalare un libro digitale ai propri cari - con Amazon : Per far felice un amico o un parente che non riesce a fare a meno di un buon libro. Ecco come regalare un Ebook su Amazon

Ora su Amazon puoi regalare un e-book : Addio Fantasmi (di Nadia Terranova)M - Il figlio del secolo (di Antonio Scurati)La straniera (di Claudia Durastanti)Il rumore del mondo (di Benedetta Cibrario)Fedeltà (di Marco Missiroli)L’estate è il momento in cui leggiamo di più. Messi da parte i ritmi frenetici che ci assillano tutto l’anno, ci dedichiamo finalmente ad attività rigeneranti e rilassanti. Come leggere quel romanzo che ci aveva incuriosito e che non avevamo avuto il ...

Amazon regala 10€ in buoni sconto : basta guardare un video per averli! : Gli sconti del Prime Day sono ormai un ricordo distante, ma Amazon continua a premiare e regalare ai suoi utenti tante occasioni di risparmio: con questa offerta potrete ottenere un buono sconto di 10€ spendibile leggi di più...

Correte - Amazon vi regala un buono di 6 euro con una ricarica : In occasione dell'Amazon Prime Day potete ricevere u buono sconto da 6 euro effettuando una ricarica sul vostro account Amazon, ma solo fino a mezzanotte. L'articolo Correte, Amazon vi regala un buono di 6 euro con una ricarica proviene da TuttoAndroid.

Vodafone e l’assistente TOBi regalano coupon di 6 mesi di Infinity e buoni acquisto Amazon : Il team di Vodafone nei giorni scorsi ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata all'assistente digitale TOBi. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Vodafone e l’assistente TOBi regalano coupon di 6 mesi di Infinity e buoni acquisto Amazon proviene da TuttoAndroid.

Con le offerte Amazon Huawei regala l’estate : selezione di sconti e premi per i clienti : Le offerte Amazon si fondono con la promo Huawei regala l'estate per il massimo vantaggio degli acquirenti che hanno puntato al noto brand e contemporaneamente all'e-commerce di Jeff Bezos. Su quest'ultimo sono attivi ora particolari sconti sui device del produttore cinese e allo stesso tempo è possibile aderire ad un'iniziativa dell'azienda che consente di ottenere vantaggi e premi all'acquisto di determinati modelli. Alla promozione Huawei ...

Amazon vi regala un buono sconto di 10 euro : ecco come averlo subito : In vista dell'Amazon Prime Day il colosso dell'e-commerce consiglia di installare Amazon Assistant, regalando un buono sconto da 10 euro sul prossimo acquisto L'articolo Amazon vi regala un buono sconto di 10 euro: ecco come averlo subito proviene da TuttoAndroid.

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere