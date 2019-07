Pelle del viso più bella con le vitamine

Nuoto - Federica Pellegrini è già a Tokyo! Anticipo sulle Olimpiadi - la Divina in gara in Coppa del Mondo : Federica Pellegrini è già a Tokyo, con un anno di Anticipo rispetto alle Olimpiadi 2020. La Divina è volata nella capitale nipponica dove sente già l’aria a cinque cerchi quando mancano 12 mesi all’evento più importante per uno sportivo, la fresca Campionessa del Mondo dei 200 stile libero si è recata in Giappone per partecipare a una tappa della Coppa del Mondo di Nuoto in programma nel weekend del 2-4 agosto. La fuoriclasse di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati dell’Italia. Federica Pellegrini - Stella Polare di un gruppo d’eccellenza : Bisogna essere sinceri. Dispiace che sia tutto finito. La settimina di gare dei Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha regalato spettacolo ed emozioni al pubblico e i tifosi italiani possono ritenersi soddisfatti di quanto la Nazionale azzurra ha saputo fare nelle acque sudcoreane. Per questo, tracciare un bilancio, in fatto di promossi e di bocciati, porta ad una conclusione semplice. I promossi – Il gruppo nostrano, nella ...

Aurora Ramazzotti parla della rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli : «Ecco cosa penso di lei» : Su Leggo.it le ultime novità. Aurora Ramazzotti e la rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli. A pochi giorni dalla bufera social, a causa della quale il cantante romano aveva diffuso un video per difendere l’ex moglie dagli haters, anche Aurora ha detto la sua sulla vicenda. In un’intervista al settimanale Oggi, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con Marica Pellegrinelli. «Dispiace anche a ...

Si fa le lampade abbronzanti per un decennio : sviluppa due tumori della Pelle in 6 anni : Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e molti anni prima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

Nuoto - chi è Benedetta Pilato : la nuova stella che ha battuto il record della Pellegrini : Ai Mondiali di Nuoto a Gwangju Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana, battuta solo dall'americana King, ed è un risultato straordinario per una giovanissima atleta: a 14 anni e 6 mesi l'atleta tarantina ha debuttato in un Mondiale e ha battuto il record di precocità di Federica Pellegrini.Continua a leggere

Benedetta Pilato - il liceo con la media dell’8 e la vasca come casa : chi è la 14enne argento mondiale che ha fatto meglio di Fede Pellegrini : Ogni giorno avanti e indietro, da casa alla piscina, poi in vasca, e di nuovo verso casa. L’acqua e i libri, di pari passo, come vogliono mamma e papà. Ci è abituata, Benedetta Pilato, vice campionessa mondiale nei 50 rana a 14 anni e mezzo, nessuna precoce come lei, neanche Federica Pellegrini. Perché in piscina è sostanzialmente nata: nuota da quando ha 2 anni, ‘studia’ per diventare campionessa da quando ne aveva 4. Sempre ...

Nuoto - Federica Pellegrini disputerà oggi l’ultima gara della carriera in un Mondiale : Tutte le storie hanno una fine e oggi si scriverà l’ultima pagina della splendida avventura di Federica Pellegrini ai Mondiali. Infatti la Divina nuoterà gli ultimi 100 metri in una rassegna iridata. Alle ore 15.00 la fuoriclasse di Spinea disputerà l’ultima gara della carriera in un Mondiale e sarà la staffetta 4×100 mista, in cui nella mattinata di Gwangju ha trascinato l’Italia in finale con il terzo tempo complessivo. Sarà un momento ...

La bava di lumache che fa correre il business della "Pelle" : Sara Mauri Il siero prodotto da questi piccoli molluschi è ricercatissimo dall'industria della cosmesi Si dice che gli antichi ne conoscessero i benefici. Leniva le irritazioni e infiammazioni della pelle. Ma la riscoperta di questo siero della giovinezza si può far risalire agli anni '80, in Cile, quando ci si è accorti che coloro che allevavano lumache per scopi alimentari avevano la pelle delle mani liscia e giovane. Ormai ...

Aurora Ramazzotti parla della rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli : «Ecco cosa penso di lei» : Su Leggo.it le ultime novità. Aurora Ramazzotti e la rottura tra il padre Eros e Marica Pellegrinelli. A pochi giorni dalla bufera social, a causa della quale il cantante romano aveva...

Pellegrini e Paltrinieri - la giornata d'oro del nuoto italiano : Una giornata storica per l'Italia quella dei mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri, negli 800 metri stile libero, e Federica Pellegrini, nei 200 metri stile libero, hanno conquistato la medaglia più preziosa dando lustra alla spedizione della nazionale italiana in Oriente e aggiungendosi all'impresa di ieri di Simona Quadarella. La vittoria di Paltrinieri Quella del 24enne di Carpi è stata una vittoria voluta e ...

Federica Pellegrini è la regina del nuoto : Federica Pellegrini a 31 anni da compiere tra meno di due settimane (il 5 agosto) sale ancora una volta sul tetto del mondo nella sua specialità, i 200 metri stile libero vinti nella vasca sudcoreana di Gwangju col tempo di 1'54"22. Un successo enorme con un crono eccezionale, che rappresenta il miglior tempo in tessuto nuotato dalla fuoriclasse veneta. Dal lontano 2003 in cui la giovane Pellegrini si presentò a Barcellona, i Campionati ...

Mondiali Nuoto 2019 – Paltrinieri ok nei 1500 sl - Pilato da record - Pellegrini fuori dai 50 sl : i risultati delle batterie odierne : Paltrinieri e Acerenza in finale nei 1500 sl, Benedetta Pilato firma il record italiano dei 50 rana, Pellegrini fuori dai 50 stile libero: i risultati delle batterie della mattina dei Mondiali di Nuoto 2019 Mattinata molto intensa quella del penultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019. Tanti italiani nelle batterie di qualificazione svoltesi nelle prime ore del giorno in Italia. Facciamo un rapido recap di quanto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

Il mistero di Piscinola : centinaia di napoletani in Pellegrinaggio davanti all'immagine della Madonna : Da tre giorni l'immagine comparsa sulla porta dell'appartamento di corso Marianella, a cavallo tra i quartieri di Marianella e Piscinola, e che molti hanno identificato con l'immagine...