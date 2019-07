Lei non cammina | lui è cieco | insieme fanno gioco di squadra e scalano le

Non si presenta il giorno della promessa di matrimonio Lei lo raggiunge e lo massacra di botte : La vicenda è accaduta a Reggio. E’ la diretta interessata a raccontare cosa le è accaduto di estremamente spiacevole: “Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune per la firma delle pratiche. Ed è la seconda promessa di matrimonio infranta in sei anni che stiamo insieme. Non ci ho più visto e l’ho riempito di botte davanti a tutti”. La donna infatti lo ha raggiunto presso il centro commerciale I Petali e li lo ha ...

Franca Valeri compie 99 anni : 5 cose che non sai di Lei : La signora della comicità italiana, Franca Valeri, compie 99 splendidi anni e continua a illuminare con la sua ironia e la sua intelligenza il pubblico italiano, che la segue da decenni, esilarato e spesso sorpreso da una creatività inesausta, anche alla soglia del secolo di vita. Ma c’è ancora qualcosa da scoprire su un personaggio popolarissimo entrato ormai nei cuori e nell’immaginario degli italiani. 1. La prima giovinezza di Franca Valeri, ...

Belen Rodriguez non è incinta : 'Chi' cita la smentita di Lei in studio a Tu si que vales : È vero oppure no che Belen Rodriguez aspetta un bambino? Stando al gossip che ha riportato il nuovo numero di "Chi", la soubrette non sarebbe in dolce attesa. Il malore che ha impedito all'argentina di registrare la prima puntata di "Tu si que vales", non avrebbe nulla a che fare con una sua ipotetica gravidanza: sarebbe stata la stessa 34enne a smentire questa voce quando è tornata in studio il giorno successivo. Nessun bebè in arrivo in casa ...

JAVIER E ILARIA DOPO TEMPTATION ISLAND/ Lei : 'Non voglio perderlo' : Cosa è accaduto tra JAVIER e ILARIA DOPO TEMPTATION ISLAND 2019? Nessun incontro, ma un rapporto speciale che continua: 'Non voglio perderlo'.

Temptation - Ilaria spiazza : 'Massimo non lo voglio più' - ipotesi trono di U&D per Lei : È stato un finale di Temptation Island inaspettato quello che è andato in onda ieri sera su Canale 5: al termine della puntata speciale dedicata a quello che è successo alle 6 coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno fatto sapere di non essere tornati insieme. È la romana a respingere l'ex fidanzato nei suoi tanti tentativi di ricucire il loro rapporto: oggi la ragazza si dice finalmente serena e ...

Temptation Island 2019 : Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Lei frequenta il single Alessandro : Temptation Island 2019 - un mese dopo: Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Lui sogna una famiglia. Con la storia di Jessica e Andrea comincia l'ultima puntata del docureality che stiamo...

Temptation Island - Vittorio : "Io e Katia abbiamo bisogno di cose diverse". Lei : "Non credo di aver sbagliato" : "Io so che quando lui prende una decisione, la prende e basta. Alla fine però io non credo di aver sbagliato come ha ribadito lui. Ma come fa a dire di non essersi innamorato? Come fa a dire che è un’amica? A un’amica le diresti che la baceresti e andresti oltre?". Così Katia Fanelli si è espressa a Witty subito dopo la fine della registrazione dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri su Canale 5. La bionda 'fotonica' si ...

Temptation Island - Massimo : "Il problema sta dentro Ilaria". Lei : "Non lo amo quanto lui ama me" : "Io c’ho provato, ho fatto il mio. Ho fatto un percorso che non rimpiango. Ho fatto quello che dovevo fare. Il problema sta dentro Ilaria, si è capito". Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo al sito Witty, subito dopo la fine della registrazione dell'ultima puntata di Temptation Island (trasmessa ieri su Canale 5), da Massimo Colantoni. Il quale, evidentemente, ha espresso il suo rammarico per la fine della storia d'amore con Ilaria ...

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo - Lei posta una foto e alcuni haters si scatenano : “Non pensi a come starà Stefano - un po’ di rispetto” : La storia tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo va avanti a gonfie vele. Dopo le presentazioni ufficiali con la famiglia della ballerina, è arrivato il momento di un viaggio in Argentina per conoscere i parenti di Dani. Ed è arrivata anche una foto postata su Instagram da Veera, che si mostra felice e sorridente. Per i tanti fan che la appoggiano e che si dicono contenti per lei, non manca invece chi “prende le difese” del suo ex, ...

Massimo e Ilaria dopo il falò finale - Lei scoppia in lacrime ma non cambia idea sull'addio : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento con Temptation Island, caratterizzato dal fatidico incontro finale tra Massimo e Ilaria. I due, a distanza di tre settimane dal loro ingresso nel villaggio delle tentazioni, si sono rivisti e hanno avuto modo di analizzare i loro comportamenti. Un incontro decisamente molto movimentato, durante il quale abbiamo visto che, alla fine, i due fidanzati hanno scelto di ...

Quanto è furba Kate Middleton! Cosa (forse) non sapete di Lei : Kate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose ...

È finita tra Christian Panucci e Samanta Togni - Lei : “Non stiamo più insieme ma non voglio parlarne” : La notizia è stata pubblicata dal settimanale "Di Più", diretto da Osvaldo Orlandini. La conferma arriva dalla stessa ballerina che però non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: "È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni". Tra i due finisce una storia dopo tre anni d'amore.Continua a leggere

MASSIMILIANO PANI E BENEDETTA MAZZINI - FIGLI MINA/ 'Toglieteci tutto - ma non Lei!' : MASSIMILIANO PANI e BENEDETTA MAZZINI sono i FIGLI di MINA, la grandissima cantante italiana celebrata da Techetechetè su Raiuno

Io e te - Pierluigi Diaco si rivolge alla Milo ma Lei non lo sente : “Sandra - Sandra?” Poi gli risponde : “Non c’è bisogno di scandire così” : Nell’ultima puntata di Io e te, il nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1, è andata in onda l’ennesima gag tra il conduttore Pierluigi Diaco e uno dei suoi ospiti, in questo caso Sandra Milo. Si doveva parlare dell’esperienza del cammino di Santiago de Compostela e per questo in studio c’era la Milo. Così il padrone di casa l’ha interpellata, chiedendole se lei avesse mai fatto il pellegrinaggio, ma lei non gli ha ...