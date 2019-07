La confessione di Arisa sui social | ' Ho preso 13 kg in due mesi'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La cantanteha sempre dimostrato un grande attaccamento verso il suo pubblico ed ha quindi interagito con esso sempre con la massima sincerità e trasparenza. Proprio per questo nessuno è rimasto stupito quando la donna ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Instagram per raccontare pubblicamente di un capitolo delicato della sua vita e di come ha deciso di reagire. Il racconto disui: 13 kg in dueha deciso di sfogarsi su Instagram introducendo un tema delicato per molte persone, e in particolare modo per tutti gli artisti più esposti mediaticamente: la forma fisica. La donna si è recentemente tagliata i capelli, cambiando così look, ma ha spiegato che vi sono stati lunghi periodi della sua vita nei quali per piacersi ha seguito un regime alimentare ipocalorico con determinazione, senza concedersi alcun sgarro. Nonostante questo, ha spiegato la cantante, ...

zazoomnews : Arisa soffre di uno strano disturbo: la confessione inaspettata - #Arisa #soffre #strano #disturbo: - zazoomblog : Arisa soffre di uno strano disturbo: la confessione inaspettata - #Arisa #soffre #strano #disturbo: -