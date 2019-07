Chi è Antonio Pisu | figlio di Raffaele

Foggia. Vanno al mare con la famiglia - poi lo sChianto : muoiono Antonio e la figlia di 7 mesi : Il dramma lungo la statale 688 “di Mattinata”, nel Foggiano. Tra i feriti anche la moglie dell'agricoltore 34enne e l'altra figlia dei due. Forse un sorpasso azzardato alla base della tragedia. In molti avevano già sottolineato i pericoli per chi imboccava la galleria teatro dell'incidente.

Antonio Zequila : "Er Mutanda? Basta - quel soprannome mi fa sChifo" - : Tiziana Bongiovanni Dal lancio in autunno di una linea di abbigliamento e un profumo da lui creati, alla speranza di essere scelto come concorrente nella prossima edizione di Tale e Quale Show. Antonio Zequila, in partenza per Formentera con la fidanzata italo-spagnola Ines racconta di sé Antonio Zequila, gemello di professione e d’età, occhi celesti e lineamenti appena impolverati dal tempo è nato ad Atrani, sulla Costiera ...

SChianto di Alcamo - è morto anche il fratellino di 9 anni : il piccolo Antonio non ce l'ha fatta : Si aggrava il bilancio dell'incidente di Alcamo. Alla guida della Bmw c'era il padre, risultato positivo alla cocaina: poco...

Nilufar Addati Chiarisce su Antonio Moriconi : 'Bono come il pane - ma non stiamo insieme' : Per Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe giunto il momento di voltare definitivamente pagina, dopo la fine della sua relazione con Giordano, il ragazzo che aveva scelto proprio all'interno dello studio di Maria De Filippi. Nel corso degli ultimi mesi ruotavano diversi rumors intorno alla ragazza, tra cui quello secondo il quale si stesse conoscendo con Antonio Moriconi, un altro volto ben noto al pubblico che segue la ...

Basket - Europei Under 18 2019 : i convocati dell’Italia. Antonio BocChino porta una squadra a trazione 2001 : Sono state diramate le convocazioni effettuate da coach Antonio Bocchino per gli Europei Under 18 maschili di Basket che si svolgeranno a Volos, in Grecia, dal 27 luglio al 4 agosto. Questi i nomi dei convocati: Beniamino Basso Davide Casarin Lorenzo Deri Lorenzo Donadio Niccolò Filoni Sasha Mattias Grant Nicolò Ianuale Maximilian Ladurner Matteo Picarelli Luca Possamai Gabriele Procida Matteo Schina Sono a disposizione Soma Abati Touré, ...

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso Chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Cagliari - tragico sChianto in strada : Antonio muore nel giorno del suo compleanno : L'ingegnere 40enne Antonio Vacca, per gli amici Nino, si è spento proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno dopo aver lottato tra la vita e la morte per una settimana in ospedale a seguito di un incidente stradale ancora avvolto nel mistero. I familiari non si danno pace e da giorni cercano qualche testimone per sapere almeno cosa abbia causato il tragico schianto.Continua a leggere

Universiadi - cerimonia di Chiusura in diretta : gaffe del commissario straordinario che ringrazia "il Premier Antonio Conte" : [live_placement] Universiadi 2019, cerimonia di chiusura: le anticipazioni Non bastava la débacle della cerimonia di apertura, massacrata dal commento: invece di cogliere una seconda opportunità e di raddrizzare il tiro, Rai 2 sceglie di non seguire in diretta la cerimonia di chiusura della 30esima Universiade. Non va in onda neanche su Rai Sport.prosegui la letturaUniversiadi, cerimonia di chiusura in diretta: gaffe del commissario ...

Vittoria - oggi i funerali di Alessio D'Antonio. È polemica : «Organizzati da un amico di Chi l'ha ucciso» : oggi i funerali di Alessio D'Antonio, il bambino ucciso travolto da un suv a Vittoria, nel ragusano, mentre giocava con il cuginetto Simone, a cui sono state amputate le gambe. Sulla tragedia...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Chiara Di Marziantonio SI PRENDE L’ORO nello skeet femminile : Il Tiro a volo italiano continua a regalare successi a tutti i livelli e in tutte le competizioni. Alle Universiadi 2019 di Napoli infatti, Chiara Di Marziantonio si è presa l’oro nello skeet al termine di una finale che ha visto l’azzurra ergersi sopra tutte le sue rivali. L’atleta di Cerveteri – sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscita a sbriciolare 55 dei 60 piattelli a disposizione facendo gara ...

Antonio Logli verso la Cassazione : Chi è l’uomo accusato di aver ucciso Roberta Ragusa : In attesa che la sentenza di Cassazione scriva la parola fine alla vicenda giudiziaria di Antonio Logli, abbiamo ricostruito la storia dell'elettricista di San Giuliano Terme. Dal fidanzamento con Roberta, conosciuta quando, bambina, andava a giocare nella merceria di famiglia, al delitto, passando per la crisi coniugale e l'assunzione al Comune. Ecco chi è Antonio Logli.Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. ORO per Chiara Di Marziantonio nello skeet! Fiorettisti e sciabolatrici in finale - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.45 SCHERMA – E’ finale anche per l’Italia della sciabola femminile! Le azzurre hanno sconfitto 45-34 la Gran Bretagna nei quarti e 45-33 la Russia nelle semifinali. Così le finali: 1. posto Italia-Francia, 3. posto: Russia-Corea 15.44 TIRO A VOLO – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER Chiara DI Marziantonio!!! 55/60 per lei contro il ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet Chiara Di Marziantonio in testa tra le donne - attardato Alessio Levato tra gli uomini : Scattano le competizioni di skeet per quanto concerne il Tiro a volo alle Universiadi: nella giornata odierna si sono tenute le prime tre serie eliminatorie delle prove maschile e femminile con alterne fortune per i colori azzurri. Chiara Di Marziantonio infatti è prima tra le donne, mentre Alessio Levato è 15° tra gli uomini. Nella gara femminile sono dieci le tiratrici in gara ed in testa c’è l’azzurra Chiara Di Marziantonio, che ...

Il comunista Scurati festeggia con il pugno Chiuso. Antonio Socci : ma che roba è il premio Strega? : La Sinistra di (sa)lotto e di governo celebra se stessa, anche al premio Strega. E infatti - annuncia Repubblica - il vincitore Antonio Scurati «esulta col pugno chiuso». Oggi quelli che alzano orgogliosamente il pugno chiuso non li trovi più nelle fabbriche metalmeccaniche (dove magari votano Lega