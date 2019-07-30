zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 20.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 19.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE EST SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA E TRA PRENESTINA E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 18.20 BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA E PER UN ICIDENTE TRA L’A24 E LA BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA RISOLTO INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO CODE SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE TRA TORREIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 17.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ANCHE PER INCIDENTE CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 17.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PER INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PIU’ AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE LATINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO ANCHE PER INCIDENTE CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 16.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E APPIA SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI SULL’ APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SULL’ APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 12.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 11.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA EI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI TRAFFICO ...