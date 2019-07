Salento | paura in discoteca | maxi rissa all’alba con lanci di bottiglie e transenne Le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Pugni, calci,diche volano. Circa trenta ragazzi sono stati protagonisti di unain unadi Santa Cesarea Terme, nel Leccese. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppo di giovani di Casarano e uno di turisti di Bari si sono scambiati insulti, poi minacce e in un secondo momento è scoppiata la lite. Come si vede nel video, i momenti di tensione sono durati a lungo e tra le persone accorse al locale Guendalina c’è chi ha fomentato i ragazzi coinvolti negli scontri e chi, al contrario, li ha insultati per quanto stava accadendo. I feriti (lievi) sono stati diversi e sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Maglie. Video Facebook/Welcome toL'articoloinall’alba condi. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

