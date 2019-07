Il ' Dama' fa chiarezza sul rapporto con Sara Croce | ' Siamo solo amici'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Andreante dal punto di vista sentimentale sembra non trovare pace. Dopo l'addio definitivo a Giulia De Lellis, l'ex tronista di Uomini e Donne, fa davvero fatica a trovare la sua anima gemella. Dopo i rumors in merito ad una liaison con, ilha chiarito la sua posizione. Circa un mese fa, Andrea esono stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto complici. Lo stesso Andrea tramite un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aveva confessato di fare sul serio con la giovane: "Non èun flirt passeggero". Tuttavia, dopo la vacanza a Mykonos della 'neo coppia' si erano perse le tracce. Il deejay veronese è rimasto in Italia per registrare nuovi singoli. Lainvece, si è regalata una vacanza negli Stati Uniti con delle amiche....