GF Vip | Lorenzo Riccardi tra i concorrenti | le indiscrezioni E Claudia reagisce così

Grande Fratello Vip - Lorenzo Riccardi nel cast. Claudia Dionigi cosa ne pensa? : Di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip di Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne condotto dalla De Filippi su Canale5, se ne parla da molto. Ad oggi la notizia della sua partecipazione alla quarta edizione del reality è confermata. Il Cobra e la fidanzata Claudia Dionigi, su

Gf Vip : Lorenzo Riccardi nel cast? Parla Claudia Dionigi : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela: "Se Lorenzo dovesse partecipare al reality lo guarderò ad ogni ora del giorno".

U&D - Claudia Dionigi sull'ipotesi di Lorenzo Riccardi al GF Vip : 'Mi mancherà tanto' : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sui personaggi famosi che potrebbero far parte del cast. Lorenzo Riccardi è uno dei candidati principali al ruolo di concorrente del reality: l'ex tronista di Uomini e Donne è considerato dagli addetti ai lavori un ottimo potenziale inquilino della Casa soprattutto per il suo carattere molto interessante. Claudia ...

Grande Fratello Vip - la reazione di Claudia alla partecipazione di Lorenzo : Concorrenti Gf Vip, Lorenzo Riccardi super favorito? Stando alle ultime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip pare che a prendervi parte sarà anche il divertentissimo Lorenzo Riccardi, per i fan Lollo, che da quando ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne continua ad essere protagonista delle avventure televisive del piccolo schermo. Non […] L'articolo Grande Fratello Vip, la reazione di Claudia alla partecipazione di Lorenzo ...

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi concorrente? Parla lui : Lorenzo Riccardi Parla del Grande Fratello Vip e fa un’anticipazione Il Grande Fratello Vip taglierà il nastro della quarta edizione il prossimo autunno. Tante le novità della versione dedicata ai personaggi famosi del reality, la prima il cambio al vertice. Ilary Blasi lascerà infatti lo scettro ad Alfonso Signori, da tre anni sua spalla nel programma in veste di opinionista. In queste settimane si stanno svolgendo molto probabilmente i ...

Grande Fratello Vip concorrenti - Lorenzo Riccardi è pronto : la risposta inattesa : concorrenti Grande Fratello Vip, da Uomini e Donne arriva Lorenzo Riccardi Come sapete, i concorrenti del Grande Fratello Vip e in genere i partecipanti di qualsiasi reality show sono prima provinati tra tanti aspiranti e solo in un secondo momento vengono confermati dalla squadra autoriale; vi ricorderete in effetti dei molti scartati dell’ultima ora che […] L'articolo Grande Fratello Vip concorrenti, Lorenzo Riccardi è pronto: la ...

Grande Fratello Vip 4 - concorrenti possibili : da Loredana Lecciso a Lorenzo Riccardi : Tra i reality show confermati nella prossima stagione televisiva vi è il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda su Canale 5. Quest'anno il reality si presenterà al pubblico in una veste in parte nuova, dato che la conduzione non sarà più nelle mani di Ilary Blasi, bensì in quelle di Alfonso Signorini, promosso a presentatore ufficiale dopo l'esperienza da opinionista maturata in tutte e tre le edizioni della ...

Grande Fratello Vip 4 - tra i nomi di chi potrebbe esserci Lorenzo di U&D è tra i favoriti : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset giunto alla sua quarta edizione di messa in onda su Canale 5. In queste ore trapelano le prime indiscrezioni non soltanto sui nomi dei nuovi conduttori del reality show ma anche sui concorrenti che potrebbero prendere parte a questa edizione che debutterà tra ottobre e novembre nel prime time. Tra i candidati spicca il nome di Lorenzo ...

Grande Fratello Vip : tra gli aspiranti inquilini anche Lorenzo Riccardi (RUMORS) : Il Grande Fratello Vip, seguitissimo reality di Canale 5, sta già per giungere alla quarta edizione. La trasmissione infatti dovrebbe tornare a novembre, e Mediaset ha già ufficializzato il passaggio di consegne da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini. Sarà il direttore di "Chi", dunque, a condurre la trasmissione. Intanto la produzione è al lavoro per selezionare il cast di concorrenti del GF Vip 4, e in queste ultime ore si sta facendo un gran ...

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi potrebbe entrare nel cast del reality : La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a fine novembre su Canale 5, sta lentamente prendendo forma. Se negli scorsi giorni l'attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo presentatore, Alfonso Signorini, adesso la curiosità dei principali giornali di gossip ed intrattenimento si è riversata sul cast che potrebbe varcare la fatidica "porta rossa". Sebbene, al momento, non vi sia alcuna certezza, il settimanale "Oggi" ha lanciato ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Lorenzo Riccardi in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : Anticipazioni GF Vip 2019: Lorenzo Riccardi nel cast? A Novembre, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma chi saranno i vip che accetteranno di entrare nella casa più spiata dagli italiani? Al momento non è dato saperlo, ma intanto il magazine Oggi ha lanciato un’indiscrezione a tal proposito che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? ...

Grande Fratello Vip 4 - Lorenzo Riccardi nel cast? L'indiscrezione : Con la bella stagione partono anche i rumors sui candidati all'edizione 2019 del Grande Fratello VIP. Se la conduzione del reality show di Canale 5 vede virare sulla scelta per Alfonso Signorini, il cast è in via di definizione e dalla rubrica di Alberto Dandolo Ah...saperlo! del settimanale Oggi arriva il primo papabile nome da mettere in lizza fra i concorrenti: Lorenzo Riccardi.L'ex corteggiatore ed ex tronista 23enne dopo aver messo in ...

Scoop! Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip! : Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Uomini e donne, entrerà nella casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip! Scopriamo tutti i dettagli! Non vedete l’ora che sia già autunno e che inizino i nuovi programmi televisivi Mediaset? Ebbene per quanto riguarda la stagione 2019-2020, i dirigenti del Biscione hanno in serbo per i propri telespettatori, tante novità. I fan di Maria De Filippi, che seguono assiduamente il ...