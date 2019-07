Come proteggere la pelle dopo un bagno in mare

Come proteggere la pelle e prevenire i danni del sole. I consigli dell’esperta : I raggi solari sono fondamentali per la vita e, a piccole dosi, hanno molti effetti benefici, Come la formazione di vitamina D, l’azione antidepressiva, la produzione di sostanze antimicrobiche e la cura di alcune malattie della pelle. Quando invece l’esposizione è eccessiva, il sole può rivelarsi nocivo e causare danni. Come ci si deve comportare dunque? Ci risponde la dottoressa Alessandra Nuovo, dermatologa di MioDottore – piattaforma ...

Proteggere gli occhi : Come scegliere gli occhiali da sole e le 9 regole dell’esperta : L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il caldo e le condizioni climatiche tipiche del periodo estivo (mare, salsedine, vedo e sole) possono causare seri danni agli occhi. Possono provocare o accelerare malattie quali cataratta, degenerazione maculare (maculopatia) e pterigio (crescita anomala della membrana che riveste l’occhio). Inoltre, senza un’adeguata protezione, si possono presentare episodi di secchezza oculare e infiammazioni ...

Business Intelligence : Come proteggere la propria attività : Le attività di un’azienda sono esposte a diversi fattori di rischio. Questi possono concretizzarsi in svariati modi, in relazione ai numerosi contesti economici e finanziari all’interno dei quali l’azienda può ritrovarsi ad operare. Per prevenire tali rischi, o mitigarne il più possibile gli effetti negativi, un’azienda può rivolgersi ad un’agenzia di investigazione privata; molte offrono anche la possibilità di ...

Come proteggere i capelli dal cloro : Non c’è dubbio che nuotare faccia bene alla nostra salute, ma non a tutte le parti del corpo se non prendiamo le precauzioni necessarie. Per evitare “danni da nuoto”, meglio imparare Come proteggere i capelli dal cloro in modo da poter continuare a nuotare tutto l’anno, anche in piscina, senza la preoccupazione di trovarsi una chioma rovinata. Non basta dare una risciacquata o fare uno shampoo, o per lo meno dipende dalla frequenza con cui ci ...

Come proteggere la pelle dal cloro : Se siete degli amanti della piscina vi sarete posti il problema di capire Come proteggere la pelle dal cloro e quali danni questa sostanza può provocare. Forse inizialmente non ci si rende conto molto del suo impatto ma a lungo andare la nostra cute può davvero uscirne fortemente rovinata, meglio pensarci in tempo. Costa davvero poco farci attenzione ed evitare di ritrovarsi con una pelle secca, disidratata e irritata. (altro…) The post ...

Banche - “ecco Come scegliere il conto - proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” : Cosa devo fare per non mettere a rischio i miei risparmi? Quale banca mi consiglia? come si legge un estratto conto? Le spese che mi hanno addebitato sono corrette? Sono solo alcune delle domande che gli italiani si pongono quotidianamente. Complice il fatto che l’informazione finanziaria resta un argomento di difficile decifrazione. Inutile chiedere “al consulente bancario “di fiducia”, oppure a privati senza scrupoli, spesso in conflitto ...

Come proteggere l’orto da gatti e cani : All’ennesima volta che ho trovato le piantine di pomodoro sparse per il giardino, meravigliose ex zucchine fatte a pezzi e seminate sul vialetto di casa e caschi di insalata informi, ho deciso che era giunto il momento di capire Come proteggere l’orto da gatti e cani, avendone due e due. Non è un’impresa facile e la percentuale di successo non è molto alta, non voglio illudervi, ma son un po’ di fortuna potrete arrivare a salvare almeno parte ...