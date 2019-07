Coco Gauff e quella vittoria che ti cambia la vita | “dopo Wimbledon la gente mi ferma per

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019)travolta da un’ondata di popolarità dopo: la giovane tennista americana che ha sconfitto Venus Williams all’esordio, ha iniziato ‘una nuova’ dopo lo Slam londinese Ladidoponon è più la stessa. La tennista americana, a soli 15 anni, è stata la più giovane di sempre a qualificarsi per lo Slam londinese e, come se non bastasse, a tale record ha aggiunto anche una prestigiosasu Venus Williams, leggenda vivente del tennis femminile e suo idolo. Intervistata prima del WTA di Washington,ha spiegato: “sembra davvero di vivere un sogno. È stato unmento enorme per me. Laadesso mi riconosce in aeroporto, al cinema. È pazzesco che le persone sappiano chi sono. Sento di aver imparato molto da, sia come giocatrice che come persona. Ho capito di poter fare cose che non ...

