Anche i siti hanno una responsabilità dei like su Facebook

Incidente Alcamo - morto Anche fratellino di 9 anni/ Il padre positivo alla cocaina : Incidente Alcamo, morto anche fratellino 9 anni: padre, che si trova in coma, risultato positivo alla cocaina ora è accusato di omicidio stradale aggravato.

Atletica - l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2024 : Roma in pole position - gare Anche al Colosseo e al Circo Massimo : L’Italia si candiderà per organizzare gli Europei 2024 di Atletica leggera a Roma, a cinquant’anni dall’ultima edizione che andò in scena sempre nella capitale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alfio Giomi (Presidente Fidal) e Giancarlo Giorgetti (sottosegretario con delega allo sport) si sono incontrati a Palazzo Chigi raggiungendo l’accordo: il Governo firmerà la lettera di appoggio alla candidatura entro il 31 ...

Softball - Preolimpico 2019 : inizio positivo per Italia e Olanda - vincono Anche Repubblica Ceca e Gran Bretagna : Si è da poco conclusa la prima giornata del Preolimpico di Softball 2019, occasione per qualificarsi ai Giochi di Tokyo 2020, in cui si sono svolte le sfide dei gruppi A e B, che hanno già fornito indicazioni circa le principali favorite per il successo finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di oggi. GRUPPO A: tutto facile per l’Olanda padrona di casa, che ad Utrecht si è imposta con un sonoro 11-1 sul ...

Facebook e Google ci tracciano sui siti porno - Anche con la navigazione in incognito : Un nuovo studio, condotto su 22,484 siti porno, rivela che il 94% invia i dati dei propri utenti a terze parti. In particolare a Big G, Oracle e Facebook

Effetto Amazon Prime Day : pioggia di offerte Anche sugli altri siti di ecommerce : Con l’avvicinarsi dell’Amazon Prime Day nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 luglio prossimi è partita una corsa ai ribassi anche su altri siti di ecommerce italiani. Il portale di comparazione prezzi Idealo ha confrontato il costo di alcuni prodotti nello stesso periodo su diversi e-shop, e ha scoperto possibilità di risparmio, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica e i prodotti per la casa. L’indagine, che si basa sui prezzi registrati ...

Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019 : ci sono Anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 : Samsung Galaxy Watch 2, Galaxy Tab S5 e altri tablet e smartWatch sono in arrivo nei prossimi mesi da parte del colosso asiatico. L'articolo Ecco tutti i dispositivi in arrivo da Samsung nel 2019: ci sono anche Galaxy Watch 2 e Galaxy Tab S6 proviene da TuttoAndroid.

Tetris royale sbarca Anche su dispositivi Android e iOS : Il battle royale è la modalità di gioco più popolare del momento, e ora sbarca anche su dispositivi mobili con la nuova iterazione di Tetris royale.Come riporta Polygon, Tetris royale è una variante del celebre gioco classico ma in salsa battle royale, ed è disponibile ora anche su dispositivi mobili Android e iOS e permette fino a 100 giocatori di sfidarsi fino all'ultimo cubetto.A dire il vero questa non è la prima volta che il battle royale ...

Ecco quello che mancava in casa Xiaomi : ora c’è Anche un dispositivo smart per pulire i pavimenti : Xiaomi presenta un nuovo prodotto dedicato alla pulizia della casa, MIJIA Wireless Handheld Electric Wiper, dal prezzo molto contenuto. L'articolo Ecco quello che mancava in casa Xiaomi: ora c’è anche un dispositivo smart per pulire i pavimenti proviene da TuttoAndroid.

Corea del Nord - il rapporto : “Ci sono 318 siti per esecuzioni pubbliche. Costretti ad assistere Anche i bambini delle vittime” : In Corea del Nord ci sono almeno 318 luoghi dove vengono messe in atto esecuzioni pubbliche alle quali sono costrette ad assistere anche migliaia di persone, tra cui i familiari delle vittime, inclusi i bambini. Lo denuncia un rapporto dell’ong attiva nei diritti umani Transitional Justice Working Group, con sede a Seoul, in Corea del Sud. Lo studio è frutto di quattro anni di lavoro, e si basa su 610 interviste a disertori del regime ...

Alvino su Fabian : “Anche in nazionale esordio positivo - non male per un cammellone” : Debutto da titolare stasera per Fabiàn Ruiz con la maglia della Spagna. A parlare del centrocampista azzurro, elogiando il traguardo personale raggiunto, ci ha pensato Carlo Alvino attraverso Twitter: “Debutto da titolare in nazionale per Fabiàn Ruiz… non male per un cammellone non adatto al calcio italiano…”. Leggi anche : La sorpresa di ADL: Barcellona-Napoli ad agosto! Doppia amichevole negli USA, già ...

